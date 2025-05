Mika Aaltola entisen CIA-päällikön kommenteista: Sodasta pyrittiin tekemään kivulias Venäjälle

Europarlamentaarikko Mika Aaltola ottaa kantaa CIA:n entisen paikallisjohtajan Ralph Goffin esittämään näkemykseen siitä, että Ukrainalle ei annettu tarpeeksi aseita Yhdysvaltain ja sen liittolaisten toimesta, millä estettiin Ukrainan voitto ja aiheutettiin pitkittynyt sotatila.

Aaltolan mukaan tavoite oli kuitenkin tukea Ukrainaa ja pitkittää sotaa siksi, että siitä tulisi liian kivulias Venäjälle. Ajateltiin, että sillä sotatoimet saataisiin loppumaan, kuitenkaan ilman selkeää voittoa Ukrainalle.

Hän luonnehtii strategiaa kuitenkin manageroivaksi ja sumuiseksi.

– Bidenin hallinnon tavoite oli tukea Ukrainaa ja pitkittää sotaa sekä tehdä siitä Venäjälle liian kivulias Ukrainan suora voitto nähtiin liiallisella riskinä. Strategia oli liian manageroiva ja sumuinen, Aaltola sanoo julkaisussaan X-Viestipalvelussa.

Goff on aiemmin sanonut, että Ukrainalle annettiin tarpeeksi aseita taistelua varten, mutta ei voittoa varten. Hänen mukaansa Venäjän annettiin sanella konfliktin ehdot, koska taustalla vaikutti pelko siitä, että Venäjä käyttää ydinaseita häviön näyttäytyessä mahdollisena.

