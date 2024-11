”Miinojen kiellosta on hyötynyt vain Venäjä”

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on viranomaislähteiden mukaan tehnyt päätöksen antaa jalkaväkimiinoja Ukrainalle Venäjän hyökkäyksen pysäyttämiseksi. Aiemmin USA antoi Ukrainalle luvan käyttää toimittamiaan pitkän kantaman ohjuksia Venäjän maaperälle kohdistuvissa iskuissa.

– Nämä molemmat ovat toteutuessaan erittäin merkittäviä ratkaisuja Yhdysvalloilta Ukrainan tukemiseksi, kirjoittaa eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok.) blogissaan.

Kansanedustajan mukaan Venäjälle kohdistuvilla iskuilla voidaan estää iskuja Ukrainan kouluihin, päiväkoteihin, sairaaloihin ja energiainfrastruktuuriin.

Heinonen kirjoittaa, että myös jalkaväkimiinat toimivat rintamalla tehokkaasti ja pysäyttävät modernissa sodankäynnissä hyökkääjän etenemistä.

– Niin sanottu miinakauhu siis toimii 2020-luvullakin, hän toteaa.

Yhdysvaltain miinapäätös on herättänyt Suomessakin keskustelua Ottawan sopimuksesta irtautumisesta ja jalkaväkimiinojen palauttamisesta. Asiaa on perusteltu miinojen tehokkuuden lisäksi sillä, että Venäjä ei ole allekirjoittanut miinat kieltävää sopimusta. Venäjän on myös kerrottu käyttäneen jalkaväkimiinoja Ukrainassa.

– Jalkaväkimiinakiellosta on hyötynyt vain Venäjä hyökkääjänä, kuten muuten hyötyy Ottawan sopimuksestakin, Heinonen toteaa.

Jalkaväkimiinat ovat puolustuksellisia aseita. Heinonen nostaa esille myös sen, että ne voivat olla itsetuhoutuvia, jolloin ne eivät jää maastoon sodan päätyttyä.

– Jalkaväkimiinoja maa tarvitsee puolustaakseen alueitaan maahyökkäykseltä ja pitkänkantaman ohjuksia puolustautuakseen pommeilta ja ohjuksilta.

LUE MYÖS:

Tutkijan mukaan Suomen kannattaisi palauttaa jalkaväkimiinat ”metelistä huolimatta”