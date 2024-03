Mihin ylimääräinen raha kannattaa nyt laittaa? Ota nämä asiat huomioon

Monella kotitalouksella voi olla tilanne, että kuukausittain tuloista jää pakollisten menojen jälkeen ylimääräistä rahaa säästöön. Jos selvää säästökohdetta ei ole mielessä, mieleen voi herätä kysymys, mitä rahoille kannattaa tehdä?

Lisäkysymyksensä on se, miten ylimääräisille rahoille saisi vielä mahdollisimman suuren tuoton.

Verkkouutisten haastatteleman OP:n varallisuudenhoidon asiantuntijan Mikko Lahdenperän mukaan ennen sijoituspäätöksen tekoa tulee aina arvioida oma riskinsietokyky ja sijoitusaika ja sen perusteella arvioida minkälaista riskiä on valmis kantamaan.

– Paras tuotto-odotus on osakesijoituksissa jolloin pitää huomioida se, että sijoitusajan tulee olla myös pitkä, 7 – 10 vuotta, Lahdenperä kertoo.

Hänen mukaansa ajallinen hajauttaminen sijoituksille on hyvä tapa pienentää ajoittamiseen liittyvää riskiä ja tästä syystä onkin erittäin suosittua säästää säännöllisesti.

Erilaisia sijoitusmuotoja vertaillessa Lahdenperän mukaan keskeistä on oman talouden tasapaino.

– Sijoituskohteiden valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että valittu sijoitusmuoto vastaa omia tavoitteita ja riskinsietokykyä.

Kotitalouksien on suositeltavaa pitää riittävää puskuria yllättävien menojen varalle. PIXABAY

Jos kotitaloudella on runsaasti esimerkiksi asuntolainaa, onko kannattavampi tehdä ylimääräisiä lainanlyhennyksiä tai sijoittaa raha osakkeisiin tai korkeakorkoiselle talletustilille?

Lahdenperän mukaan asiaan ei voi antaa yhtä oikeaa ohjetta, koska eri talouksien tilanteet ovat erilaisia. Merkittäviä vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa ne, kuinka paljon lainaa on, paljonko taloudessa on liikkumavaraa kuukausittain ja minkälaista tuottoa tavoitellaan. Myös mahdollinen lainan korkosuojaus voi vaikuttaa.

– Yleisesti voidaan sanoa, että lainanmaksun ohella kannattaa säästää sekä lyhyemmän aikavälin että pitemmän aikavälin tavoitteita varten. Taloudella on myös hyvä olla puskuri äkillisiä menoja varten, joka on tyypillisesti 2-3 kuukauden nettotuloja vastaava summa, Lahdenperä kertoo.

Asiantuntija muistuttaa, että säännöllinen rahastosäästäminen lainanmaksun ohella on hyvä ja helppo tapa kerryttää säästöjä.

Eri kyselytutkimusten mukaan suomalaiset ovat ahkeria säästämään rahaa pankkitileille. Tilille säästämistä on monesti pidetty huonona säästämisen muotona, sillä talletuksille maksettavat korot ovat usein inflaation kehitystä pienempiä.

Viime vuosina pankit ovat kuitenkin alkaneet maksaa korkeampaa talletuskorkoa säästötilien talletuksille. Koron suuruus vaihtelee pankeittain.

Lahdenperän mukaan siihen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä ohjetta, onko tilille säästäminen kannattava vaihtoehto, jos haluaa saada säästöilleen myös tuottoa.

– Tällä hetkellä talletuksien korko on korkeampi kuin mihin olemme aikaisempina vuosina tottuneet. Tilille säästämisessä kannattaa huomata, että inflaatio on edelleen korkeammalla tasolla kuin mihin olemme tottuneet, joten tällä hetkellä reaalituotto talletukselle on pieni tai jopa negatiivinen.

Yleisenä ohjeena voidaan Lahdenperän mukaan sanoa, että talletuksissa kannattaa pitää talouden puskuri ja muiden osalta sijoittaa omien tavoitteiden ja riskinsietokyvyn mukaisesti.