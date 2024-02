Mihail Hodorkovski puhuu Helsingissä sunnuntaina

Yksi Venäjän presidentti Vladimir Putinin näkyvimmistä vastustajista, entinen oligarkki Mihail Hodorkovski vierailee Helsingissä tulevana sunnuntaina 25. helmikuuta. Hodorkovski on entinen öljyjätti Jukosin pääomistaja, joka syrjäytettiin presidentti Putinin suosion piiristä ja tuomittiin kahdeksan vuoden vankeusrangaistukseen vuonna 2005. Veronkierrosta ja talousrikoksista tuomittu Hodorkovski armahdettiin vuonna 2013 ja hän poistui Venäjältä välittömästi.

Neuvostoliiton loppuaikoina tietokonekauppiaana aloittanut Hodorkovski oli ensimmäinen, joka perusti Venäjälle liikepankin. Hän perusti Avoin Venäjä -järjestön vuosituhannen alussa ja on ollut siitä alkaen poliittisesti aktiivinen. Syyt hänen syrjäyttämiseensä liittyvät joko siihen, että Putin ei sietänyt oligarkeilta poliittista aktiivisuutta tai siihen, että hänestä ja hänen oli öljy-yhtiö Jukosistaan oli muodostumassa liian vaikutusvaltainen. Jukos-yhtiö päätyi lopulta Venäjän valtion omistaman Rosneftin haltuun.

Hodorkovski on filantrooppi, joka on perustanut kouluja, journalismipalkinnon ja useamman median. Hän puhuu aktiivisesti Putinin hallintoa vastaan ja asuu nykyään Lontoossa.

Helsingissä Hodorkovski osallistuu Kansalaistorilla järjestettävään mielenosoitukseen, jolla vastustetaan Venäjän hyökkäystoimia Ukrainassa. Tapatuman järjestäjänä on Suomen venäjänkielisten demokraattinen yhteisö, ja tapahtumassa puhuvat myös ainakin europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr) ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd) sekä Hodorkovskin Avoin Venäjä -järjestössä toimimisen takia vankeustuomion saanut Anastasia Ševtšenko. Tapahtuman nimi on Two Years of Full-Scale Terror.

Hodorkovski on käynyt Suomessa aiemminkin. Esimerkiksi keväällä 2015 hän tapasi tuolloisen pääministeri Alexander Stubbin Kesärannassa. Tapaamisen sisällöstä ei kerrottu julkisuuteen mitään.