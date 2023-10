Mihail Hodorkovski: Euroopassa ei ymmärretä, mitä Venäjällä tapahtuu

Venäläinen oppositiovaikuttaja ja toisinajattelija, entinen oligarkki Mihail Hodorkovski on huolissaan siitä, että eurooppalaisten ymmärrys Venäjän tapahtumista on hänen mukaansa rajallista.

Hän viittaa Dagens Nyheterin haastattelussa haaveisiin rauhanneuvotteluista, joiden toivotaan päättävän sodan Ukrainassa.

– Jotkut oikeistolaiset voimat haluavat aloittaa poliittisia keskusteluja (Vladimir) Putinin kanssa, ja nämä (voimat) näyttävät saavan lisää vaikutusvaltaa. Tämä olisi kauhea virhe. Se ei johda rauhaan vaan vahvistaa Putinin uskoa siihen, että hän voi saavuttaa tavoitteensa, Hodorkovski sanoo DN:lle.

– En usko, että Putin on valmis täyttämään mitään sopimuksia. Aselepo antaisi hänelle kaivatun hengähdystauon.

Oppositiovaikuttajan mukaan Putinin vaakakupissa painavat myös sotateollisuuden vahvat intressit. Tämä porukka haluaa jatkaa sotaa.

– Siksi he lopettavat sodan vasta, kun he ymmärtävät tappion olevan väistämätöntä. Tämä tarkoittaa, että Ukrainan on jatkettava sotaa vielä pitkään, Hodorkovski toteaa.

Venäjä ei siis luovu tavoitteistaan niin kauan kuin nykyinen hallinto on vallassa. Kyseessä on pattitilanne.

– Ystäväni Garri Kasparov uskoo, että vain Ukrainan voitto voi johtaa Venäjällä hallinnon muutokseen. Olen samaa mieltä siitä, että Ukrainan voitto ja erityisesti Krimin palauttaminen Ukrainalle johtaisi todennäköisesti siihen, että Putin menettäisi vallan. Uskon kuitenkin, että Ukraina voi saada takaisin vuoden 1991 rajansa vain, jos Moskovan hallinto vaihtuu.

Hodorkovski toivoo, että maanpaossa elävät venäläiset yhdistäisivät voimansa Putinin kaatamiseksi.

Hän haaveilee näkevänsä joskus Venäjällä hallintomallin, jossa vallan keskittyminen presidentille olisi korvattu parlamentaarisella hallituksella. Hän antaisi myös osavaltioille nykyistä enemmän valtaa.

– Monet ovat tottumuksesta tyytyväisiä siihen, että ”paha tsaari” korvataan ”hyvällä tsaarilla”. Mutta se ei onnistu. (Mihail) Gorbatšov yritti olla hyvä tsaari, mutta hän menetti vallan. Se on järjestelmä, joka on muutettava.