Mies livahti lentoaseman turvatoimien ohi kolme kertaa

Venäläismiehen väitetään lentäneen Kööpenhaminasta Los Angelesin lentoasemalle ilman passia ja lentolippua. Vastaavaa tapausta on pidetty mahdottomana länsimaisten lentokenttien tiukkojen turvatoimien vuoksi.

Zetland-lehden mukaan 46-vuotias Sergei Ochigava astui viime marraskuussa ulos metrosta ja käveli Kööpenhaminan lentoasemalle. Hänen liikkeensä tallentuivat useisiin valvontakameroihin. Seuraavien tuntien aikana hän livahti turvatoimien ohi kolme kertaa.

Ilman lippua saapunut Sergei esitti näyttävänsä digitaalista tarkistuskorttia lukijalle ja livahti edellisen matkustajan perässä automaattiovista. Ne olivat auki neljän sekunnin ajan. Järjestelmä havaitsi poikkeavan tilanteen, mutta kukaan ei reagoinut punaiseen valoon.

Mies käveli palvelutiskille ja kyseli, voisiko hän matkustaa Venäjän passilla. Hän myönsi olevansa kentällä ilman turvatarkastuskorttia eli boarding passia. Kaksi poliisia saapui selvittämään epäselvää tilannetta ja otti mieheltä myös Israelin tilapäisen passin.

Mies oli ollut EU-alueella liian pitkään, joten hänet oli poistettava Tanskasta. Syystä tai toisesta hänet päästettiin turvatarkastuksen läpi C-porteille, joista pääsi Schengen-alueen ulkopuolisille lennoille. Sergeitä käskettiin odottamaan rajavartiolaitoksen edustajaa. Hänelle annettiin tulkin avulla asiakirjoja paria tuntia myöhemmin.

Mies yritti päästä myöhemmin Bangkokin lennolle näyttämällä ajokorttiaan ja käsinkirjoitettua lappua, mutta ei päässyt lähtöporttia pidemmälle. Samoin kävi toisen lennon kohdalla.

Sitten seurasi kolmas käsittämätön käänne. Sergei livahti Los Angelesiin lähdössä olleeseen koneeseen seuraamalla naista, joka kantoi pientä lasta. Näin hän pääsi automaattiporttien läpi ja istui koneessa olleeseen vapaaseen paikkaan. Miehistö laski matkustajat varmistaakseen tasaisen painojakauman. He eivät kuitenkaan tarkistaneet kokonaissummaa, mikä olisi paljastanut yhden ylimääräisen matkustajan.

Noin yksitoista tuntia myöhemmin Sergei astui ulos koneesta Los Angelesin lentoasemalla. Hän väitti tarkastuspisteellä unohtaneensa passin lentokoneeseen. Miehen nimellä ei löytynyt järjestelmästä mitään tietoja. Liittovaltion poliisi FBI:n agentti Caroline Walling otti unenpuutteesta valittaneen Sergein kuulusteluun.

Tanskan viranomaiset kertovat selvittäneensä ”hyvin epätavallista tapausta” estääkseen vastaavat turvallisuuspuutteet jatkossa.

Yhdysvalloissa miestä syytettiin perättömien matkustustietojen antamisesta. Kalifornialainen tuomioistuin totesi hänet syylliseksi. Tuomiosta ilmoitetaan helmikuun alussa.

