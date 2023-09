Mies kiipesi parvekkeelle ja pahoinpiteli asukkaan Helsingissä – poliisi pyytää havaintoja

Poliisi pyytää havaintoja pahoinpitelyyn syyllistyneestä miehestä, joka tunkeutui lauantain vastaisena yönä Helsingissä sijaitsevaan asuntoon.

Hätäkeskus vastaanotti perjantain ja lauantain välisenä yönä kello 02:39 ilmoituksen, jonka mukaan tuntematon mies oli tunkeutunut parvekkeen kautta Jätkäsaaren Livornonkadulla sijaitsevaan asuntoon. Miehen epäillään pahoinpidelleen asunnon haltijan ja tämän jälkeen poistuneen paikalta parvekkeen kautta.

Epäilty pahoinpitelijä ja asunnossa asunut henkilö eivät tunteneet entuudestaan toisiaan. Poliisin mukaan epäilty pahoinpitelijä on pitkä, normaalivartaloinen ja tummaihoinen. Iältään hän on noin 25-30 -vuotias ja hänellä on lyhyt siilitukka.

Poliisi pyytää lähettämään kaikki tiedot tapahtuneesta sekä havainnot miehestä sähköpostilla osoitteeseen vakivaltavih[email protected] tai WhatsAppilla numeroon 046 922 4651.

Helsingin poliisilaitos tutkii tapahtunutta epäiltynä väkivaltarikoksena ja tiedottaa tapauksesta alkuviikosta lisää.