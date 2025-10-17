Verkkouutiset

Poliisi kuvituskuvassa. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Mies huitaisi matkustajaa puukolla kaulaan – juna pysäytettiin

  • Julkaistu 17.10.2025 | 10:12
  • Päivitetty 17.10.2025 | 10:59
  • Poliisi
Poliisi selvittää väkivaltatilannetta kaukojunassa.
Itä-Uudenmaan poliisi tutkii eilen 16. lokakuuta junassa tapahtunutta väkivaltatilannetta.

– Poliisin partio sai tehtävän iltakahdeksalta Keravalle, mihin juna oli tapahtuneen väkivaltatilanteen takia pysäytetty. Hätäkeskuksen antamien tietojen mukaan junan konduktööri oli ilmoittanut, että Kuopiosta Helsinkiin kulkevassa junassa aggressiivisesti käyttäytynyt mies oli huitaissut toista miestä teräaseella kaulan alueelle, kertoo päivystävä tutkinnanjohtaja rikoskomisario Rauno Jämsä.

Tehtävälle liittyi useita poliisin partioita sekä ensihoidon yksiköitä.

– Epäilty tekijä tavoitettiin junan ravintolavaunusta ja hänen kiinniottonsa sujui rauhallisesti. Poliisin tämänhetkisen tietojen mukaan epäilty ja uhri eivät tunteneet toisiaan entuudestaan, Jämsä jatkaa.

Tapausta tutkitaan poliisissa tällä hetkellä rikosnimikkeellä tapon yritys. Nimike saattaa tarkentua tutkinnan edetessä.

