Miehittäjä joutui lennokki-iskun kohteeksi – karmivat hätähuudot tallentuivat videolle

Ukrainan tiedustelupalvelu SBU on julkaissut Telegram-kanavallaan videon venäläisjoukkoihin kohdistuneesta lennokki-iskusta. Videoon on liitetty myös SBU:n nauhoittama reaaliaikainen keskustelu, jota venäläisjoukot kävivät radion välityksellä iskun aikana.

SBU:n mukaan video kuvattiin Nova Kahovkan tulva-alueella, jossa kolme venäläissotilasta oli nousemassa veneeseen. SBU:n Krimin osaston työntekijät kuitenkin havaitsivat venäläiset, ja pian paikalle saapui ukrainalaislennokki.

Ennen iskua venäläissotilaat kysyvät toistuvasti, missä heidän omat lennokkinsa ovat.

– Vesna, täällä Spartan. Omia [lennokkeja] taivaalla? yksi sotilaista kysyy.

– Spartan, täällä Vesna. Ei, meillä ei ole omia [lennokkeja] taivaalla, radiokanavaa valvova venäläinen vastaa.

Välittömästi tämän jälkeen ukrainalaislennokki pudottaa ammuksensa venäläisten päälle. Seuraa räjähdys, ja radioaallot täyttyvät avunhuudoista.

– Spartan, täällä Kapkan. Olemme 300! Spartan, täällä Kapkan, olemme v**u 300, yksi sotilaista huutaa hädissään. ”300” on jo Afganistanin sodan aikana käytetty venäläinen sotilastermi, joka viittaa havoittuneeseen sotilaaseen.

Taustalla yksi sotilas kiljuu apua, toinen taas huutaa haavoittuneensa. Radiokanavaa valvova venäläinen alkaa välittömästi selvittää, missä iskun kohteeksi joutuneet venäläissotilaat ovat.

– Olemme taloa vastapäätä. Tulkaa veljet nyt auttamaan, venäläissotilas huutaa.

Myös haavoittuneiden määrästä on aluksi epäselvyyksiä. Aluksi sotilaat ilmoittavat, että vain yksi sotilas on haavoittunut, mutta huomaavat pian, että haavoittuneita on enemmän.

– Kolme! Kolmelle kävi huonosti. Kolme haavoittunutta, venäläissotilas kertoo.

Samaan aikaan kun venäläissotilaat yrittivät pyytää apua ukrainalaislennokki poistuu onnistuneesti paikalta. SBU:n tietojen mukaan apuun kutsutut ensihoitajat eivät onnistuneet pelastamaan venäläissotilaita.

– Meidän oli pakko jakaa kanssanne tämä kaunis ”ooppera” haavoittuneista venäläisistä. […] Nauttikaa videosta ja laittakaa äänet päälle. Me jatkamme töitämme täyteen voittoon saakka, SBU:n viestissä kommentoidaan.

