Venäjän osaksi miehittämän Ukrainan Hersonin nukkejohtaja Vladimir Saldon mukaan alue liittyy Venäjään.

Herson on yksi Ukrainan alueista, joilla miehittäjä on järjestänyt tekaistuja ”kansanäänestyksiä” Venäjään liittymisestä. Todellisuudessa mitään oikeaa äänestystä ei ole ollut. Kyse on teatterista, jolla Moskova yrittää vahvistaa otettaan Ukrainan alueista.

– Äänestys on järjestetty ja kansalaisillamme on ollut mahdollisuus tulla rauhassa äänestyspaikoille, joten saamme tuloksen tänään. On kuitenkin jo selvää, että selvä enemmistö äänestäneistä tuki Hersonin alueen irtautumista Ukrainasta ja liittymistä Venäjään, Vladimir Saldo sanoi venäläisen RIA Novostin mukaan.

Herson ei ole kokonaan Venäjän hallussa ja siellä on käyty ankaria taisteluita.