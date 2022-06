Microsoftin datakeskus Vihtiin

Vihtiin suunniteltu kolmas datakeskus täydentää Microsoftin datakeskusalueen konseptin, johon kuuluu kolme erillistä ja itsenäisesti toimivaa, mutta toistensa kanssa synkronoituvaa datakeskusta.

Rakentamisen on määrä alkaa, kun kaikkien kolmen sijaintipaikan kaavat on vahvistettu ja tarpeelliset luvat saatu.

– Uskon, että tällä valtakunnallisestikin merkittävällä hankkeella on Vihdin, ja koko läntisen Uudenmaan, elinvoimalle yhtä suuri merkitys kuin on aiemmin ollut aluettamme halkovien rautatien ja moottoritien rakentamisella. Datakeskukset ovat tulevaisuuden valtaväyliä, ja sellaisen sijoittuminen Vihtiin antaa meille loistavan tilaisuuden kuntamme vetovoimaisuuden kasvattamiselle, toteaa Vihdin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eerikki Viljanen.

– Datakeskus on edellyttänyt kunnassa paljon työtä, ja olen kiitollinen, että yhteistyö Microsoftin ja hankeselvitystä tehneen Fortumin kanssa on ollut alkumetreistä saakka toimivaa. Microsoftin datakeskus on Vihdin kunnan historian merkittävin yksittäinen investointi. Hankkeella on suuri positiivinen vaikutus kunnan työllisyyteen ja kehitykseen. Tämä on loistava osoitus Vihdin ja yritysalueiden vetovoimaisuudesta, sanoo kunnanjohtaja Erkki Eerola.

Vihdin kunnan mukaan uudella datakeskusalueella on keskeinen rooli Suomen digitaalisen muutoksen vauhdittamisessa.

Tutkimuslaitos IDC:n arvion mukaan seuraavien neljän vuoden aikana Microsoft, sen ekosysteemi ja pilviasiakkaat voisivat yhdessä tuottaa yli 17,2 miljardia euroa uutta kumulatiivista liikevaihtoa, ja Suomeen voi syntyä yli 11 000 työpaikkaa it-alan osaajille.

– Datakeskusalueen avulla yritykset, julkinen sektori, tutkimusorganisaatiot ja korkeakoulut voivat hyödyntää pilvilaskentaa entistä tehokkaammin innovaatiotoiminnassa, digitalisaatiohankkeissa ja datapohjaisen liiketoiminnan kasvattamisessa, sanoo Microsoftin Suomen maajohtaja Mervi Airaksinen.

Uusi datakeskusalue liittyy osaksi Microsoftin maailmanlaajuista pilvi-infrastruktuuria, johon kuuluu yli 60 datakeskusaluetta, yli 200 datakeskusta ja yli 280 000 kilometriä valokuitukaapelia. Microsoftin pilvi-infrastruktuuri palvelee yli miljardia asiakasta 140 maassa.