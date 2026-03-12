Verkkouutiset

,

Microsoft varoittaa: Näin helposti tietokoneesi voidaan kaapata

Ohjeen noudattamisella on vakavat seuraukset.
Microsoft varoittaa petollisesta huijauksesta. Tekoälyn luoma kuvitus.
Microsoft varoittaa petollisesta huijauksesta. Tekoälyn luoma kuvitus.

Teknologiayhtiö Microsoft varoittaa käynnissä olevasta huijauskampanjasta, jolla rikollinen voi saada täyden hallinnan uhrinsa tietokoneeseen. Microsoft varoittaa asiasta viestipalvelu X:ssä.

Yrityksen tietoturva-asiantuntijat havaitsivat helmikuussa laajalle levinneen huijauskampanjan. Nyt käynnissä oleva hyökkäys on asiantuntijoiden mukaan uudistettu versio jo vuonna 2024 nähdystä Clickfix-kampanjasta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hyökkäys etenee salakavalasti. Käyttäjää yritetään houkutella avaamaan Windows Terminal-ominaisuus, jonka kautta tietokoneelle voidaan ajaa haitallisia komentoja. Hyökkäyksen tarkoituksena on saada koneelle asentumaan haittaohjelma.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Microsoftin mukaan hyökkäys voi alkaa esimerkiksi verkkosivujen tunnistuspyynnön yhteydessä tulevan CAPTCHA-lomakkeen kautta. Tässä yhteydessä käyttäjälle annetaan ohjeet, jotka voivat johtaa koneen saastumiseen.

Asiantuntijat pitävät ilmiönä vaarana ja käyttäjä voi epähuomiossa erehtyä noudattamaan ohjeita. Riskiä lisää se, että käyttäjät ovat tottuneet vastaamaan CAPTCHA-pyyntöihin rutiininomaisesti eikä ikkunan näkeminen välttämättä herätä heissä minkäänlaista epäilystä vaarasta.

Alla on kuvakaappaus tilanteesta, jossa haittaohjelmaa yritetään asentaa laitteellesi. Mikäli sinulle tulee vastaan tällainen ikkuna, älä missään nimessä noudata sen ohjeita vaan sulje verkkosivu välittömästi.

Jos eteesi avautuu tällainen ohje, älä noudata sen ohjeita. KUVAKAAPPAUS/MICROSOFT
IL: Viking Linen asiakkaiden tiedot päätyivät vääriin käsiin
Laivayhtiö vahvistaa järjestelmiinsä kohdistuneen tietomurron.
It-asiantuntija julkaisi saamansa huijaussoiton – ”Tunnistaako joku äänen?”
Pankin työntekijänä esiintynyt mies väitti havainneensa epäilyttävän tilisiirron.
Sama myyjä epäiltynä 83 petoksesta, rikoshyöty 2500 euroa
Mies myi verkossa tavaroita, joita ei ollut olemassa.
Mainos