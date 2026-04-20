Microsoft Officen ”tappajan” tappio kolminkertaistui

Microsoft Officen venäläisen vaihtoehdon MyOfficen – joka on New Cloud Technologiesin aputoiminimi – taloudellinen tulos putosi rajusti vuonna 2025.

Liikevaihto putosi puoleen edellisvuoden kahdesta miljardista ruplasta. SPARK-Interfaxin datan mukaan yhtiön nettotappio kasvoi 233 prosenttia 1,2 miljardista 4 miljardiin ruplaan.

Vuoteen 2022 asti yhtiö kasvoi tuontia korvaavan aallon harjalla, kun Venäjän hallituksen virastot ostivat sen Office-pakettia ja sähköpostiohjelmaa. Vuosi 2022 oli erityisen menestyksekäs, kun keskellä ulkomaisten työntekijöiden lähtöä Venäjältä yhtiön liikevaihto kasvoi 842 miljoonasta ruplasta 3,3 miljardiin ruplaan. Sen jälkeen MyOfficen tulokset ovat heikenneet kolme vuotta peräkkäin.

Syksyllä 2024 yhtiön koko johto vaihdettiin ja sen osakkeenomistajat riitautuivat keskenään. Vuodesta 2022 lähtien New Cloud Technologiesin pääomistaja on ollut Kaspersky Lab, joka hankki 29,5 prosentin osuuden yhtiöstä jo vuonna 2019. Nyt se omistaa yhtiöstä 68,8 prosenttia.

Toiseksi suurimpana omistajana on Andrei Tšeglakov, entinen Rostelecomin johtaja, joka omistaa 22,7 prosenttia. Yhtiön taloudellisten tappioiden keskellä yksi omistajista, Dmitri Komissarov on syyttänyt julkisesti Kaspersky Labin edustajia yhtiön huonosta hoidosta.

Maaliskuussa 2026 MyOffice ilmoitti laajamittaisista lomautuksista. Cnewsin siteeraamassa yhtiön toimitusjohtajan Vjatšeslav Zakorževskyn kirjeessä työntekijöille todetaan yhtiön joutuneen ”vakaviin talousvaikeuksiin” vuonna 2025 ja sen ydinliiketoiminnan heikentyneen. Sen seurauksena yhtiö ryhtyi uudelleenjärjestelyyn ja vähentämään henkilöstöä. Liittovaltion veroviraston mukaan yhtiöllä on yli tuhat työntekijää.

Maaliskuussa 2024 MyOfficen tuotteita käytti yli 11 000 venäläisyhtiötä ja organisaatiota mukaan lukien Rosatom, Venäjän posti, Aeroflot, Venäjän rautatiet, VTB-pankki ja Venäjän kansalliskaarti.

Quadrant Technologiesin mukaan Microsoft Office on kuitenkin pysynyt useimpien venäläisten organisaatioiden suositumpana vaihtoehtona huolimatta Vladimir Putinin vaatimuksesta, että valtion omistamien yhtiöiden täytyy vaihtaa kotimaisiin ohjelmistoihin vuoden 2025 loppuun mennessä.

Vuonna 2018 MyOfficen ennustettiin ensi kertaa Venäjällä ”tappavan” Microsoft Officen. Ennuste jäi toteutumatta.