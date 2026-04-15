Suomessa jättialue drooneille – kattaa yli 3500 neliökilometriä

Suomessa toimii yksi Euroopan monipuolisimmista droonien testausalueista.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n Oulun läheisyydessä sijaitseva, ilmatilaltaan yli 3500 neliökilometrin laajuinen, testialue mahdollistaa droonien ja drooniparvien testaamisen vaihtelevissa maasto- ja ilmasto-olosuhteissa.

Droonien kaupallinen käyttö on yleistymässä ja niitä voidaan hyödyntää puolustuksen lisäksi esimerkiksi teollisuudessa, logistiikassa sekä pelastus- ja valvontaoperaatioissa.

Testausaluetta on kehitetty ja laajennettu usean vuoden ajan. Uusin laajennus on 150 kilometriä pitkä ja 20 kilometriä leveä testausväylä.

– Euroopassa droonien testialueiden tarve kasvaa nopeasti. Useimmissa maissa on jonkinlainen testialue, mutta ruuhkaisen ilmatilan, tiheän asutuksen ja tiukan sääntelyn vuoksi vain harvat maat pystyvät tarjoamaan tarpeeksi laajoja ja monipuolisia ympäristöjä, kertoo VTT:n johtava tutkija Timo Lind tiedotteessa.

Testialuetta kehitetään jatkuvasti vastaamaan erilaisia käyttötilanteita sekä järjestelmien uusia vaatimuksia. Alueen tuorein investointi on primääritutka, jonka avulla nähdään droonien sijainti eri olosuhteissa. Saatuja tuloksia hyödynnetään turvallisuuden ja tilannekuvajärjestelmien kehittämisessä.