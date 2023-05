Kenraali: Näin Ukraina voittaa sekä sodan että rauhan

Ukrainan on voitettava sekä sota että rauha, kirjoittaa Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) ja modernin sodankäynnin asiantuntija Mick Ryan. Hän ruotii aihetta Twitterissä, missä hän muistuttaa ”voiton” merkitsevän muutakin kuin pelkkää sotilaallista menestystä.

Modernissa sodankäynnissä voiton on tarkoitettava sodan voittamisen lisäksi myös rauhan voittamista, Ryan kirjoittaa, ja jakaa oman analyysinsä siitä, miten Ukraina voi yltää voittoon todennäköisesti vielä pitkään jatkuvassa konfliktissa.

Ukrainan on lyötävä Venäjä, ja Venäjän on tiedettävä tulleensa lyödyksi, Ryan toteaa. Venäjän uhka häviää kuitenkin lopullisesti vasta kun maa itse luopuu imperialistista tavoitteistaan, joten sitä ennen Ukrainan ja sen liittolaisten on Ryanin mukaan keskityttävä etenkin kuuteen muuhun asiaan voiton saavuttamiseksi.

Ensimmäinen on Ukrainan voitto taistelukentällä.

– Lyökää Venäjän joukot Ukrainassa. Pidempiaikaiselle vakaudelle ei ole edellytyksiä jos Venäjä saa pitää laittomasti miehittämänsä alueet, joten voiton saavuttamiseksi ukrainalaisten on ajettava kaikki venäläiset joukot pois alueeltaan. Tämä edellyttää jatkuvaa tukea.

Toiseksi, Ryan jatkaa, on lännen annettava Ukrainalle turvatakuut. Tämä tarkoittaa kenraalin mukaan niin Ukrainan puolustusvoimien tukemista kuin Nato-jäsenyyttä. Turvallisuuspoliittisen tuen ohella Ukraina kaipaa myös taloudellista tukea, ja tämän tuen jatkuminen on kolmas voiton edellytyksistä.

– Neljäs tekijä on jälleenrakentaminen. Ukrainan fyysinen jälleenrakentaminen tulee olemaan valtava hanke. Maaliskuussa 2023 Maailmanpankki arvioi Ukrainan jälleenrakentamisen hinnaksi 411 miljardia dollaria.

Ukrainalaisen yhteiskunnan ja infrastruktuurin jälleenrakentamisen lisäksi myös sosiaaliseen ja psyykkiseen palautumiseen on panostettava rauhan voittamiseksi, Ryan muistuttaa. Sadattuhannet sotilaat tulevat palaamaan normaaliin arkeen sodan päätyttyä, ja lukuisat veteraanit ja siviilit tulevat kärsimään henkisistä vammoista pitkään, kenraali kirjoittaa.

– Kotiin palaavat pakolaiset on myös integroitava takaisin yhteiskuntaan joka on heidän poissaolonsa aikana muuttunut valtavasti sodan myötä. Ukrainan hallituksen ja yhteiskunnan on myös päätettävä mitä tehdä Venäjän kanssa yhteistyötä tehneille.

Kuudes voiton saavuttamiseksi tarvittava tekijä onkin oikeus, Ryan jatkaa. Venäjän sotarikoksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen.

– Niin tärkeitä kuin tulevat Ukrainan hyökkäykset ovatkin, emme saa unohtaa sitä kontekstia jota vasten toimet suoritetaan. Sotilasoperaatiot palvelevat laajempaa poliittista tarkoitusta. Ukrainalle korkein poliittinen tarkoitus voi ainoastaan olla oikeudenmukainen ja pysyvä rauha, Ryan päättää.

Recently, the pending Ukrainian offensives have received a lot of attention. However, we should also understand how these offensives, and those likely to follow in the future, comprise one part of a larger view of victory for #Ukraine. 1/25 pic.twitter.com/0QWjIlIS6z

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) May 18, 2023