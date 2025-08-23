Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Voimisteluseuran valmentajavalinnat herättivät keskustelua rikostaustojen tarkistamisesta. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Mia Laiho: Tuet pois seuroilta, jotka palkkaavat rikostaustaisia valmentajia

  • Julkaistu 23.08.2025 | 13:59
  • Päivitetty 23.08.2025 | 13:59
  • Politiikka
Lasten pahoinpitelystä tuomittu valmentaja työskentelee helsinkiläisessä voimisteluseurassa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) arvostelee sitä, että urheiluseurat voivat palkata lasten ja nuorten valmentajiksi henkilöitä, joilla on rikostausta alaikäisiin kohdistuvasta väkivallasta.

Laiho viittaa Helsingin Sanomien uutiseen, jonka mukaan kolmen lapsen pahoinpitelystä tuomion saanut valmentaja työskentelee jälleen valmentajana Elise Gymnasticsissa Helsingissä.

– On edesvastuutonta seuralta palkata lasten ja nuorten valmentajaksi alaikäisten pahoinpitelystä tuomittu henkilö. Yhteiskunnan tuet pois seuroilta, jotka ovat näin tietoisesti toimineet, Laiho kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

HS:n artikkelissa todetaan, että laki tai urheilun säännöt eivät estä pahoinpitelytuomion saaneen henkilön palkkaamista lasten valmentajaksi.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
Ukraina

Ukraina surmasi Butshan teurastajia

Räjähdeiskun kohteena oli venäläinen liikkuva ilmatorjuntayksikkö, jonka sotilaat olivat osallistuneet sotarikoksiin ukrainalaisia vastaan.

23.08.2025 | 12:50
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)