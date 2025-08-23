Mia Laiho: Tuet pois seuroilta, jotka palkkaavat rikostaustaisia valmentajia

Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) arvostelee sitä, että urheiluseurat voivat palkata lasten ja nuorten valmentajiksi henkilöitä, joilla on rikostausta alaikäisiin kohdistuvasta väkivallasta.
Laiho viittaa Helsingin Sanomien uutiseen, jonka mukaan kolmen lapsen pahoinpitelystä tuomion saanut valmentaja työskentelee jälleen valmentajana Elise Gymnasticsissa Helsingissä.
– On edesvastuutonta seuralta palkata lasten ja nuorten valmentajaksi alaikäisten pahoinpitelystä tuomittu henkilö. Yhteiskunnan tuet pois seuroilta, jotka ovat näin tietoisesti toimineet, Laiho kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
HS:n artikkelissa todetaan, että laki tai urheilun säännöt eivät estä pahoinpitelytuomion saaneen henkilön palkkaamista lasten valmentajaksi.
