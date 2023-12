Mia Laiho: Sote-valiokunnan työtapoihin pitää tulla muutos

Riitainen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai viime viikolla valmiiksi mietinnöt sosiaaliturvaleikkauksista. Käsittelyn aikana valiokunnan työilmapiirin on kerrottu tulehtuneen pahasti.

Valiokunnan puheenjohtajana toimii SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru, joka muiden oppositiopuolueiden kansanedustajien tavoin on vastustanut hallituksen sosiaaliturvaa heikentäviä esityksiä. Hallituspuolueiden kansanedustajat ovat syyttäneet Kiurua asioiden käsittelyn viivyttämisestä.

Sote-valiokunnan kokouksissa on Helsingin Sanomien lähteiden mukaan jopa huudettu, pidetty epäasiallisia puheenvuoroja ja itketty kokousten jälkeen.

Valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laihon (kok.) mukaan näin ei voi enää jatkua.

– Toivon itse ja oikeastaan on välttämätöntäkin, että valiokunnan työskentelytapaan tulee muutos. Meillä on paljon isoja esityksiä vietävänä eteenpäin ja vielä kolme vuotta yhteistä aikaa. Jokaisen valiokunnan jäsenen pitää pystyä tekemään siellä työtään rauhassa. Jokaisen työhyvinvointi on meidän kaikkien vastuulla, niin virkamiesten kuin poliittisten päättäjien, Laiho kertoo Verkkouutisten Asiakysymyksen videohaastattelussa.

Laihon mukaan on täysin normaalia, että oppositio vastustaa hallituksen esityksiä. Sen ei kuitenkaan hänen mukaansa halvaannuttaa valiokunnan työtä. Oppositiolla on hänen mukaansa käytössään parlamentaarisia keinoja asioiden vastustamiseen.

– Meillähän on eduskunnassa työtavat siihen, miten oppositiossa voidaan toimia. Ne ovat vastalauseet, hylkäysesitykset, eriävät mielipiteet. Ne ovat niitä normaaleja työkaluja, mitä oppositiolla on käytössään. Ja toki myös se, että isoista asioista keskustellaan julkisuudessa.

