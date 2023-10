Meteorologilta huonoja uutisia talven ystäville

Forecan meteorologi Markus Mäntykangas kirjoittaa sääblogissa, että vuodenaikaan nähden kylmistä ja talvisista lämpötiloista huolimatta talvi ei välttämättä ole saapunut jäädäkseen.

Mäntykankaan mukaan Suomi on jakautunut kahtia. Maan pohjoisosassa vuorokauden keskilämpötila on painunut pakkasen puolelle monin paikoin jo kuukauden alkupuolella. Kuukauden puolivälin jälkeen sama on tapahtunut myös maan keskivaiheilla. Tämä voi viitata termisen talven alkamiseen etuajassa. Keskisen Suomen osalta puhutaan jopa kuukaudesta.

Eteläisessä Suomessa lokakuu alkoi termisen kesän merkeissä vuorokauden keskilämpötilan ollessa yli 10 astetta. Lokakuun puolivälissä vuorokauden keskilämpötila laski lähelle nollaa astetta myös etelässä.

Meteorologin mukaan lokakuun puolivälissä tapahtunut kylmä käänne johtuu polaarisesta suihkuvirtauksesta, joka kulkee ilmakehässä noin 10 kilometrin korkeudella ja sen eteläpuolella kulkee keskileveysasteiden lämmintä ilmaa, kun taas pohjoispuoli kuuluu polaarisen kylmään ja talviseen ilmamassaan tähän aikaan vuodesta.

Eteläisessä ja osin keskisessäkin Suomessa asuville talven ystäville Mäntykankaalla on huonoja uutisia.

– Jos ja kun Pohjois-Euroopan korkeapainetilanne purkautuu ja tuulet pääsevät puhaltamaan voimalla lauhaa ilmaa lounaan ja lännen väliltä, lämpötilat voivat kohota jopa 10 asteella nykyisistä lukemista. Tämä tietäisi lumien lähtöä ja karvasta pettymystä niille, ketkä odottavat jo talven alkaneen Etelä- ja Keski-Suomessa, Mäntykangas kirjoittaa.

– Marraskuu on nimittäin keskimäärin maan eteläosassa ja vielä osittain keskisessäkin Suomessa termistä syksyä, eli vuorokauden keskilämpötilan kuuluisi tilastojen valossa olla nollan yläpuolella, Mäntykangas kirjoittaa.