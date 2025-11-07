Merkittäviä aukkoja ilmapuolustuksessa – ”Vladimir Putin ei suojele venäläisiä”

Venäjällä on merkittäviä aukkoja maan ilmapuolustuksen kattavuudessa, koska suurin osa ilmatorjuntajärjestelmistä on keskitetty suojaamaan Moskovaa ja etulinjoja Ukrainan taistelukentällä, sanoo Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston disinformaation vastaisen keskuksen johtaja Andriy Kovalenko.

– (Venäjän presidentti Vladimir) Putin ei suojele lainakaan suurinta osaa venäläisistä, vaikka hän jatkuvasti lupaa turvallisuutta kaikille, Kovalenko toteaa Telegramissa.

Hänen mukaansa Venäjällä on pulaa S-300-, S-400- ja Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmistä. Ukrainan asevoimien ja sotilastiedustelun erikoisjoukkojen kerrotaan tuhonneen näitä jatkuvasti.

Tämän seurauksena Ukrainan pitkän kantaman droonit ovat onnistuneet viime aikoina syväiskuissaan Venäjän öljyjalostamoita ja voimalaitoksia vastaan. Monet jalostamot ja laitokset ovat joutuneet keskeyttämään toimintansa iskujen vuoksi.

Venäläissyntyinen tutkija ja toimittaja Sergei Sumlenny arvioi Kremlin olevan paniikissa Ukrainan tekemien syväiskujen seurauksena. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

– Ei ole liioiteltua sanoa, että Kreml on paniikissa Ukrainan drooneista. Koska jopa suhteellisen pieni määrä ohjuksia ja drooneja aiheuttaa paljon harmia öljynjalostamoille, infrastruktuurille ja sotilaskohteille. Joiltakin alueilta Venäjällä on jo loppunut öljy ja maakaasu, tai sähköt ovat poikki, Sergei Sumlenny sanoi Kyiv Postin keskustelussa.