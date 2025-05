”Merkittävä asiakasryhmä” – HS: Amerikkalaisia virtaa nyt Suomeen

Helsingin hotellien huonosta tilanteesta on puhuttu paljon, mutta hotellihuoneiden kysyntä on jo samalla tasolla kuin vuonna 2019 ennen koronapandemiaa, kertoo Helsingin Sanomat.

– Kysyntä on samalla tasolla, mutta ongelma on, että tarjontaa on 25 prosenttia enemmän kuin aiemmin, sanoo kiinteistökonsulttiyritys JLL:n johtaja Markus Hagelstam.

Samaan aikaan hän näkee monia positiivisia signaaleja.

– Yhdysvaltalaisten yöpymiset Helsingissä ovat kasvaneet viidenneksellä vuosien 2023–2024 välillä. He ovat todella merkittävä asiakasryhmä. Yhdysvaltalaisia yöpyy Helsingissä jo nyt enemmän kuin venäläisiä yöpyi parhaimpina vuosina.

Hagelstamin mukaan taustalla on useita syitä.

– Yhdysvallat on Suomelle merkittävä kauppakumppani. Suomi on nyt Naton jäsen, ja matkailuyritysten kansainvälistymistä kirittävä Visit Finland on laittanut paljon paukkuja Suomen markkinointiin. Suomi on myös saanut paljon positiivista mediahuomiota Yhdysvalloissa. Lisäksi Finnair lisäsi yhteyksiä Yhdysvaltoihin sen jälkeen, kun Venäjän ilmatila suljettiin ja Aasian turistivirrat tyrehtyivät.

Hän on mielissään siitä, että kaikki ei pohjaa Kiinan ja Japanin varaan, koska lisäksi esimerkiksi Singaporesta ja Intiasta tulee nyt matkailijoita Suomeen.

– Toki määrät ovat vielä pieniä, hän sanoo.