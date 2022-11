Merkintä maksuhäiriöstä pois nopeammin – toimi näin

Maksuhäiriömerkintä poistuu joulukuun alussa voimaan tulevan lainmuutoksen myötä kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietoyhtiö saa tiedon velan suorittamisesta. Lainmuutos parantaa niiden velallisten asemaa, jotka kykenevät maksamaan pois maksuhäiriömerkintään johtaneet velkansa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto muistuttaa tiedotteessa, että velallisen on kuitenkin useimmiten itse oltava aktiivinen, jotta merkintä poistuu. Ensiksi velallisen kannattaa tarkistaa, onko hän maksanut maksuhäiriömerkintään johtaneen velan. Jos velka on maksettu ulosoton kautta, voi olla yhteydessä ulosottoon merkinnän poistamiseksi.

Mikäli velkaa ei ole maksettu ulosoton kautta, velan maksamisesta kannattaa ilmoittaa luottotietoyhtiölle. Maksusta on esitettävä luotettava selvitys.

Jos kyse on velkojan ilmoittamasta maksuhäiriömerkinnästä, velkojan tulee ilmoittaa luottotietoyhtiölle velan suorittamisesta, eli tässä tapauksessa velallisen ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Mikäli velallinen on suorittanut tietyn velan ja tieto suorittamisesta on merkitty luottotietorekisteriin, luottotietoyhtiön on joulukuun alussa poistettava tällaiset maksuhäiriömerkinnät.

Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa elämää monella tavalla

Maksuhäiriömerkinnän saaminen vaikeuttaa elämää monella tavalla, kuten esimerkiksi vuokra-asunnon, vakuutuksen tai työpaikan saamista. Aiemmin maksuhäiriömerkintä on saattanut näkyä luottotietorekisterissä selvästi pidempään, esimerkiksi kaksi vuotta maksun suorittamisen jälkeen.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan maksuhäiriömerkinnän lyhyempi säilytysaika onkin tärkeä parannus niiden velallisten asemaan, jotka kykenevät hoitamaan maksuhäiriömerkinnän taustalla olevan velan.

Jatkossa uusi maksuhäiriömerkintä ei enää myöskään pidennä aiemman merkinnän säilytysaikaa.

Jokaisen velallisen on vaivatta voitava selvittää velkatilanteensa, maksuhäiriömerkintänsä ja niiden perusteet. Perintälain mukaan velallisella on oikeus pyynnöstä saada velkojalta maksutta ajantasainen tieto velkojensa kokonaismäärästä ja perusteista. Velallisella on myös oikeus saada erittely maksamattomista veloistaan. Velkaerittelystä voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos velallinen pyytää sellaisen useammin kuin kerran vuodessa. Velallinen voi pyytää tietoja myös perintätoimistolta.

Velallinen voi tarvittaessa käyttää tarkastusoikeutta omiin tietoihinsa selvittääkseen, mitä tietoja hänestä on merkitty luottotietorekistereihin.