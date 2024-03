Merivoimien komentajat hehkuttavat puolustusyhteistyötä – ”Voitaisiin viedä muualle”

Suomen merivoimien tuore komentaja, kontra-amiraali Tuomas Tiilikainen ylistää yhdessä ruotsalaisen kollegansa Ewa Skoog Haslumin kanssa suomalais-ruotsalaista puolustusyhteistyötä Svenska Dagbladetin haastattelussa. Maiden yhteistyö syvenee entisestään Ruotsin Nato-jäsenyyden toteutuessa, amiraalit toteavat.

Tiilikaisen mukaan oli ”itsestään selvää” että hänen ensimmäinen ulkomaanmatkansa merivoimien komentajana kohdistui juuri Ruotsiin. Haastattelussa Suomen ja Ruotsin merivoimien kuvaillaan täydentävän toisiaan, esimerkiksi siinä missä Ruotsilla on sukellusveneitä, on Suomen kapasiteetti miinanraivauksen osalta länsinaapuria edellä.

– Tämä on järjestelmä, tapa tehdä yhteistyötä jota Suomi ja Ruotsi voisivat viedä isommille areenoille ja esitellä Natossa. Näin me työskentelemme ja se toimii hyvin. Meidän ei pidä ujostella siitä, Tiilikainen sanoo.

Poikkeuksellisen merivoimien yhteistyöstä tekee tiedonjaon laajuus, Svd kertoo. Kontaktit organisaatioiden välillä ovat erittäin tiiviit, ja lähes kaikki informaatio jaetaan kumppanien kesken.

– Tämä on erittäin, erittäin, erittäin syvällistä yhteistyötä. On tärkeää, että voimme vain nostaa luurin ja kysyä jotakin, Tiilikainen kehuu.

Vaikka Itämeren alueen merkitys on Nato-jäsenyyden myötä korostunut, saa merensodankäynti yhä amiraalien mielestä liian vähän huomiota osakseen. Ukrainan sodassa merivoimat seuraavat tiiviisti Mustanmeren tilannetta.

– Uutisointia Mustaltamereltä ei ole lähes ollenkaan, mikä todellakin raivostuttaa minua. Äskettäin Puolassa tuhoutui 160 tonnia ukrainalaista viljaa, ja siitä tehtiin suuri uutinen. Mutta merellä puhutaan sadoista tuhansista tonneista viljaa, ja se ei saa mitään huomiota osakseen, Skoog Haslum sanoo.

Meren merkitys pohjolassa on suuri, ruotsalaisamiraali muistuttaa.

– Totuus on se, että meri on meille täällä pohjolassa vieläkin merkittävämpi kuin Ukrainassa, mutta täällä sitä ei ymmärretä. Ukrainalaiset vievät paljon tuotteita Mustanmeren kautta. Mutta Ruotsi on kuin niemimaa, ja 90 prosenttia kaikesta tuonnistamme tulee laivakuljetuksin, hän sanoo.