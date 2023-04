Melkein kaikki Ukrainan puolesta

Vain yksi on joukosta poissa, Sven Tuuvaa siellä ei näy, lauloi Irwin ironisesti Juhlavalssissaan. Yksi on eurooppalaisesta joukosta poissa myös aina kun on määrä puolustaa Ukrainaa. Viktor Orban seisoo yksin sillalla puolustusasennossa, mutta väärään suuntaan kääntyneenä. Yksin ja parhaansa tehden ettei Eurooppa pääsisi Ukrainaa auttamaan ja Venäjää rankaisemaan ryöstöretkestä.

Enemmälti Tuuvaa ja Orbania yhdistäviin tekijöihin kantaa ottamatta todettakoon, että ainakaan rohkeus ei heitä yhdistä. Siinä missä Tuuva pani hanttiin venäläisille, ei tästä Putinin puudelista todellakaan ole samaan.

Viime viikolla Unkarin suurelta johtajalta pääsi Twitteriin älähdys ”What!”, kun NATOn pääsihteeri Jens Stoltenberg oli todennut, että Ukrainan oikea paikka on NATOssa. Näin älisee vaalimanipulaatiolla valtaa pitävä johtaja, joka aikansa Suomea kiusattuaan pitää nyt Ruotsia NATOn ulkopuolella.

Vastineeksi on syytä kaikin EU:n lainsäädännön suomin keinoin pitää Orbanin hallinto erossa eurooppalaisten veronmaksajien rahoista. Kyse on nimittäin paljolti samoista rahoista, joilla hän ja puolueensa ovat valtaansa pönkittäneet.

Kun asiasta viimeksi parlamentissa äänestettiin viime marraskuussa, niin Perussuomalaisten vanhat ja uudet ryhmätoverit olivat lähes yksimielisesti tätä vastaan. Syykuussa parlamentin äänestäessä mietinnöstä, jossa tuomittiin Unkarin oikeusvaltiorikkomukset ja patistettiin neuvostoa toimiin, niin näiden lisäksi myös Laura Huhtasaari (ps.) kuului mietinnön vastustajiin. Oikeusvaltioperiaatteen puolustaminen ei kuulu populistien kärkiagendalle.

EU:n ulkopolitiikan voima tai voimattomuus on yhtenäisyydessä. Yhteiset pakotteet Venäjää kohtaan sekä yhteinen materiaalinen ja aseapu Ukrainalle ovat olleet ja tulevat olemaan välttämättömiä myös oman turvallisuutemme kannalta. Tämän vuoksi Unkarin sooloilua ei ole syytä katsoa hyvällä. Ei semminkään, kun sen motiivina ovat ahneus ja vallanhalu. Unkarin johtoa on säännöllisesti vieraillut Venäjällä, kertoo muun muassa Politico ja maa on kieltäytynyt toimittamasta sotilaallista apua Ukrainaan. Samaan aikaan venäläinen Rosatom rakentaa maahan uutta ydinvoimalaa.

Yksimielisyyden vaatimus, jota EU:n ulkopoliittisessa päätöksenteossa noudatetaan, ei synnytä yhtenäisyyttä. Päinvastoin se antaa yhdelle yksittäiselle jäsenmaalle mahdollisuuden veto-oikeudella ottaa koko muu unioni panttivangiksi. Tästä periaatteesta on syytä päästä eroon, kuten jo edellisessä EU-selonteossa linjattiin. Se on hyvä ohjenuora myös tulevalle hallitukselle.