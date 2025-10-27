Melissa voimistuu: Edessä pahin mahdollinen hurrikaani

Jamaikalle tiistaina iskevä hurrikaani Melissa on vahvistunut. Nyt se on kategorialtaan viisi, eli voimakkain mahdollinen hirmumyrsky. Ilmatieteen laitoksen meterologi Paavo Korpela toteaa laitoksen tiedotteessa, että myrskyn vaikutukset voivat olla jopa katastrofaalisia.

Tuhovoimaisimmat, voimakkuudeltaan jopa 50–70 metriä sekunnissa puhaltava tuulet kohdistuvat hirmumyrskyn keskuksen rantautumisalueelle.

— Tällaiset tuulen nopeudet pystyvät hajottamaan jo vankempiakin asuinrakennuksia, mutta laaja-alaisimmat ja suurimmat vaikutukset tulevat tuulen, sateiden ja tulvien yhteisvaikutuksesta. Katkeavien liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien takia monet alueet voivat jäävät saarroksiin useiksi päiviksi, Korpela sanoo.

Lisäksi Melissa nostaa jopa neljä metriä korkean tulva-aallon, jonka tuhovoimaa lisää raju myrskyaallokko.

Jamaikan keski- ja itäosaan ennustetaan erittäin voimakkaita rankkasateita. Koska Melissa liikkuu hitaasti, sademäärät kasvavat valtavan korkeiksi: hirmumyrskyn mukanaan tuoma sademäärä voi olla noin 350–750 millimetriä ja idän vuoristoalueilla jopa 1000 millimetriä. Esimerkiksi Suomessa keskimääräinen koko vuoden sademäärä on 600–700 millimetriä. Jamaikalle ennustetut rankkasateet aiheuttavat suurella todennäköisyydellä merkittäviä tulvia ja vuoristoalueilla myös maanvyörymiä.

Jamaikan ylityksen jälkeen Melissa voimistuu uudelleen ja rantautuu keskiviikkoaamuna Suomen aikaa Kuuban itäosaan merkittävänä, jopa kategorian 4 hirmumyrskynä. Melissa tuo mukanaan vakavat vaikutuksensa myös Kuubaan. Keskiviikkoiltana Melissa saapuu Bahamalle edelleen trooppisen hirmumyrskyn, mahdollisesti kategorian 3 voimalla.

— Näin voimakkaan trooppisen hirmumyrskyn rantautuminen Jamaikalle on historiallista. Edellinen lähes yhtä voimakas hirmumyrsky osui Jamaikalle vuonna 1988, kun hurrikaani Gilbert liikkui Jamaikan eteläosan yli idästä länteen. Vaikutukset olivat myös silloin vakavat, Ilmatieteen laitoksen meterologi Paavo Korpela toteaa.

Merivesi Jamaikan eteläpuolella on noin 30-asteista eli 1,5 astetta keskiarvoa lämpimämpää. Erittäin lämmin merivesi toimii polttoaineena myrskyjen voimistumiselle, mikä aiheutti sen, että Melissa voimistui nopeasti alle kahdessa vuorokaudessa trooppisesta myrskystä 5. kategorian hurrikaaniksi. Tämä sopii kuvaan ilmastonmuutoksen tuomista vaikutuksista Atlantin hurrikaaneihin, joiden ennakoidaan kokevan yhä useammin tällaisia äkillisiä voimistumisia.