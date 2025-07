Tasavallan presidentti Alexander Stubbin haastattelu australialaisessa The Sydney Morning Herald -lehdessä on saanut kansainvälistä huomiota ja suitsutusta suorapuheisuudestaan.

Yksi kehujista on eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok.).

– Ei voi kuin todeta, että meillä on viisas kansa, kun valitsi tällaisen presidentin, kansanedustaja kirjoittaa blogissaan.

Australialaislehdessä mainitaan, että Suomi on sitoutunut käyttämään 2,5 prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustukseen ja aikoo saavuttaa Naton uuden 5 prosentin tavoitteen 10 vuoden aikana. Jutussa mainitaan myös Suomen hävittäjät ja Suomen suuri tykistövoima.

– On syynsä, miksi meillä on yli 60 F-18-hävittäjää. Ostimme juuri 64 F-35-hävittäjää. On syynsä, miksi meillä on pitkän kantaman ohjuksia ilmassa, maalla ja merellä. Ja on syynsä, miksi meillä on Puolan kanssa Euroopan suurin tykistö. Eikä syy ole Ruotsi, Stubb toteaa haastattelussa.

Timo Heinonen on samoilla linjoilla.

– Itse joskus totesin – useamman kerrankin – että ystävät voimme valita, mutta naapuriamme. Enkä siis puhunut Ruotsista, hän kirjoittaa.

Haastattelussa Stubb sanoo, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on modernin historian suurin taktinen ja strateginen virhe. Kreml on hänen mukaan epäonnistunut kaikissa tavoitteissaan, kuten Naton heikentämisessä. Hyökkäyksen seurauksena esimerkiksi aiemmin sotilaallisesti liittoutumaton Suomi liittyi puolustusliittoon.

Artikkelissa tuodaan esille myös Suomen uskottava puolustus, maanpuolustustahto, varautuminen ja kokonaisturvallisuuden malli.

Kansanedustaja kertoo kirjoittaneensa bloginsa paluumatkalla Espanjasta Suomeen.

– Siinä meillä vielä riittääkin tehtävää, että saamme nämä maat täällä Euroopan kulmassa ymmärtämään Venäjän todellisen uhkan ja vaaran, hän toteaa.

