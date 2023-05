”Meillä on erittäin vaikea naapuri – varas ja terroristi”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo, että Venäjän joukot eivät ole valloittaneet Bahmutia. Hän totesi tämän lehdistötilaisuudessa, joka seurasi G7-huippukokousta Hiroshimassa, Ukrinform raportoi.

– Meillä on erittäin vaikea naapuri – varas, terroristi, vaikea vihollinen. Mutta me kestämme, taistelemme kansamme ja sotureidemme rohkeuden ansiosta. Ja älykkyytemme ansiosta. Emme heitä ihmisiä kuolemaan. Meille ihmiset ovat aarre. Tämä on tärkeintä, mitä meillä on.

– Ymmärrän selvästi, mitä Bahmutissa tapahtuu. Ja me kaikki ymmärrämme selvästi, miksi kaikki tämä tapahtuu, Zelenskyi sanoi.

Hän totesi, että hän ei voi jakaa Ukrainan armeijan tietoja ja taktiikoita, ”mutta näemme tänään, että maa, joka on kymmenen kertaa meitä suurempi, ei voi miehittää meitä, eikä voi voittaa tätä sotaa”.

– Siksi toimimme niin kuin toimimme. Arvostaen ihmisten elämää, presidentti totesi.

– Tänään he (ukrainalaiset sotilaat) suorittavat erittäin tärkeää tehtävää. Tänään he ovat Bahmutissa. Missä tarkalleen, en kerro. Siksi Bahmut ei ole Venäjän valtaama tänään. Ei voi olla kahta tai kolmea tulkintaa tästä, sanoi Zelenskyi.

Ukrainan apulaispuolustusministeri Hanna Maliarin mukaan vihollinen ei kyennyt piirittämään Bahmutia, ja he menettivät osan kukkuloista kaupungin ympärillä.

– Eli joukkojemme etenevät esikaupungeissa sivustoja pitkin, mikä edelleen jatkuu. Se tekee vihollisen jäämisen Bahmutiin erittäin vaikeaksi. Siksi vihollisen on puolustettava itseään hallitsemassaan osassa kaupunkia, Maliar sanoi.