Venäjän valtiontelevisiossa ollaan samaa mieltä Viktor Orbánin kanssa siitä, että Euroopassa ei olisi sotaa, jos Saksaa johtaisi Angela Merkel ja Yhdysvaltoja Donald Trump.

– Sotaa ei olisi, koska he olisivat puhuneet meille ja heidän asenteensa olisi muuttunut merkittävästi, sanoi nimeään kantavan propagandaohjelma juontaja Vladimir Solovjov.

Solovjov kehui, että Trumpin puheita kuunnellessa alkaa odottaa uuden hallinnon saapumista Yhdysvaltoihin. Erityisesti seuraava Trumpin kommentti oli Solovjovin mieleen:

– Vain kaksi vuotta sitten maamme oli mahtavampi kuin koskaan aiemmin, kaksi vuotta sitten olimme niin vahvoja, niin voimakkaita ja niin kunnioitettuja kaikkialla maailmassa. Ja nyt olemme muuttuneet yhdeksi maailman heikoimmista, erityisesti mitä tulee tunnustukseen ja kunnioitukseen. Mikään maa ei enää kunnioita meitä.

Trumpista Solovjov siirtyi yllättäen siihen, että ”kansainvälisen terroristin” Volodymyr Zelenskyin, joka jostain syystä johtaa banderalaista valtiota nimeltä Ukraina”, shakaalit jahtaavat Tuckey Carlsonia, ”kuten minua”.

Tucker Carlson on Trumpia tukeva ja Ukrainaa vastustava Vladimir Solovjovin kollega amerikkalaisella Fox-kanavalla. Solovjovin mielestä Ukraina kykenee lähettämään salamurhaajia ympäri maailmaa.

Solovjovin mukaan ”tapahtuvat ovat kehittymässä mielenkiintoisiksi syksyllä”.

– Ensiksikin siksi, että tasapaino on muuttumassa. Trump, Orbán ja [Vladimir] Putin jakavat selvästi samat arvot ja yhteisymmärryksen, mutta Trump ja Zelenskyi eivät.

Euroopassa tulisi keskittyä Italian horjuttamiseen

Usein Venäjän propagandatelevision vieraana oleva maan diplomaattikoulun MGIMO:n dekaani ja apulaisprofessori Henri Sardarjan halusi nostaa esille Italian ja sen myötämielisyyden Venäjälle.

– Jos olisimme työstäneet siellä pidempään oppositiota ja valtamediaa, mielipidejohtajia, sosiaalisia verkostoja, olisi nyt oivallinen hetki, jolloin olisimme voineet edistää omaa ehdokastamme.

Sardarjanin mukaan Italian poliittiset olosuhteet olisivat nyt ”ihanteelliset”.

– 54 prosenttia italialaisista sanoo: ”Olkaa hyvät ja pilkkokaa Ukraina. Lopettakaa sen olemassaolo. Tehkää kaikkenne vastakkainasettelun lopettamiseksi Venäjän kanssa.” Ja silti meillä ei ole siellä yhtäkään poliittista johtajaa, joka veisi näitä näkemyksiä eteenpäin.

Kuten aina Venäjän valtionmediassa esitettyjen lukujen suhteen, ei ole varmaa, mihin tietoihin Sardarjan viittaa, mutta huhtikuun lopulla Italian mediassa ihmeteltiin, että erään kyselyn mukaan vain 54 prosenttia italialaisista tuki sodassa Ukrainaa, kun 39 prosenttia taas ei tukenut kumpaakaan osapuolta.

Sardarjan suositteli löytämään ”meidän kanssamme konfliktia hakevien maiden” kipukohdat ja saada nämä maat keskittymään sisäisiin ongelmiinsa Venäjän sijaan.

Moskovan valtionyliopiston dekaani, historioitsija Andrei Sidorov taas halusi muistuttaa, että Yhdysvallat on Venäjän päävihollinen.

– Sen lisäksi, toisin kuin Euroopan, pidän heidän poliittista järjestelmäänsä paljon vakaampana.

Kuinka horjuttaa päävihollista Yhdysvaltoja?

Sidorov mainitsee esimerkkeinä ”suoraan ja äärimmäisesti hallitusta arvostelevat” Tucker Carlsonin ja kongressiedustaja Tulsi Gabbardin siitä, että Yhdysvaltain järjestelmä kestää paremmin sisäistä haastamista.

– Mielestäni Trumpin pyrkimykset olivat myönteisiä. Hän oli tuhoamassa Yhdysvaltojen johtajuutta maailmassa. Hän kyseenalaisti ne globaalien suhteiden perusteet, jotka hänen edeltäjänsä olivat rakentaneet heidän kumppaniensa ja liittolaistensa kanssa.

Solovjov kehuikin Trumpia siitä, että tämä olikin ensimmäinen, joka sanoi ”en tarvitse Natoa ja eurooppalaiset en ryntää puolustamaan teitä, koska te ette maksa tarpeeksi”.

– Tuokaa Trump takaisin! Kalifornia menee sekaisin! New York myös! San Francisco on jo sekaisin! Se on tulee olemaan aivan hienoa, kun he alkavat jälleen tapella keskenään, innostui Solovjov.

Sidorov huomautti, että Trump olisi sellainen persoona, joka toisi ”Yhdysvaltain kansalliskaartin kaduille”, mikä ajatuksena innosti Solovjovia entisestään.

– Kansalliskaarti aloittaa operaation sisäisten asioiden ratkaisemiseksi! Ja me tuemme häviävää puolta! unelmoi Solovjov.

Sidorov toisti vastaukseksi jälleen näkemyksensä, ettei sisäinen täydellinen romahdus ole niin todennäköinen, koska ”Yhdysvallat on paljon vakaampi kuin järjestelmä Eurooppa”.

– Järjestelmällä on mahdollisuus sopeuta heikkoon johtajaan, mutta joku sellainen kuin Trump on kuin norsu posliinikaupassa. Hän romuttaa ja kiihdyttää tilannetta.

Sidorov vastasi epäuskoisena, että Trump vain tiivistäisi vastustajiensa rivit.

– Mikä on hyvä, koska hän tiivistäisi niin vastustajiensa kuin tukijoidensakin rivit aiheuttaen yhteenoton! vastasi Solovjov.

Sidorov ja Solovjov harmittelivat, että kunpa he voisivat auttaa republikaaneja voittamaan syksyllä tulevat välivaalit, jotta nämä saisivat haltuunsa molemmat kamarit eikä vain kongressia.

Pravda.ru-sivuston sotilasasiantuntija Aleksandr Artamonov kommentoi keskustelua, että mitä pahemmin ja mitä nopeammin länsi ajautuu poliittiseen kaaokseen, sen parempi.

– Se on meille hyödyllistä. Me sytytämme koko maailman tuleen. Me teemme lopun vanhalle maailmanjärjestykselle, jonka jälkeen alkaa uusi Venäjän johtama aikakausi ja vaihe.