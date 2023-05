Matkustaja avasi oven kesken lennon – kaoottinen tilanne tallentui videolle

Miesmatkustaja pidätettiin Etelä-Koreassa tämän avattua lentokoneen hätäuloskäynnin kesken lennon. Aiheesta uutisoi BBC.

Asiana Airlinesin lento oli laskeutumassa Daegun lentokentälle perjantaina, kun noin 30-vuotias miesmatkustaja avasi lentokoneen hätäuloskäynnin. Kone oli vielä noin 250 metrin korkeudessa, kun mies avasi oven. Lentokoneessa oli 194 matkustajaa, joista osa kärsi hengitysvaikeuksista ja osa pyörtyi. Kaikki matkustajat kuitenkin selvisivät hengissä.

Matkustamon henkilökunta ei onnistunut estämään oven aukaisua, sillä kone oli juuri laskeutumaisillaan. Miehen kerrotaan yrittäneen hypätä lentokoneesta ulos. Matkustajan kuvaamassa videossa kova ilmavirta osuu ihmisiin ja tunnelmaa lentokoneessa kuvailtiin paniikinomaiseksi.

– Tilanne oli kaoottinen, kun oven lähellä olevat ihmiset näyttivät pyörtyvän yksi kerrallaan ja henkilökunta huusi lääkäreitä koneeseen, matkustaja kertoo lehden mukaan.

Poliisin selvityksen mukaan tekijä ei ole kertonut motiiveja oven aikaisemiselle. Pidätystilanteessa hän ei myöskään ollut humalassa.

Man arrested after opening door as plane prepared to land in South Korea, 9 people taken to hospital – Yonhap pic.twitter.com/2cCmwV27Yg

— BNO News (@BNONews) May 26, 2023