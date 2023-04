Matkailu- ja ravintola-alalle työehtosopimus

Sopimuskausi on 1.4.2023–31.3.2025. Sopimuksen piiriin kuuluu 75 000 työntekijää ja 10 000 esihenkilöä.

Työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 96 eurolla 1.6.2023 lukien. Toinen palkankorotus on 1,7 prosenttia 1.9.2024 lukien. Esihenkilöiden henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 4,3 prosenttia 1.6.2023 ja 1,7 prosenttia 1.9.2024 lukien. Palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia.

Majoitus- ja ravintola-alan työntekijöiden palkat ovat nousseet Elinkeinoelämän keskusliiton tilastojen mukaan yli viisi prosenttia vuodessa. Esihenkilöiden palkat ovat nousseet vielä enemmän.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan työmarkkinajohtaja Olli Varmon mukaan alan yritykset ovat vielä heikossa taloudellisessa tilassa pitkään jatkuneiden ankarien koronarajoitusten ja Venäjän aloittaman hyökkäyssodan aiheuttaman ulkomaalaisten matkailijoiden vähentymisen ja kustannusten rajun nousun takia.

– Kesäkuun alussa voimaantuleva palkankorotus on liian suuri ottaen huomioon yritysten tämänhetkinen taloudellinen tila, joka on aiheutunut olosuhteista, joihin yritykset eivät ole voineet vaikuttaa. Toisaalta alan työntekijätkin kärsivät lähes kaksi vuotta jatkuneista koronarajoituksista. Alamme työntekijöiden saamat tuet korona-ajalta olivat täysin riittämättömiä, kun valtioneuvosto ja aluehallintovirastot estivät heitä harjoittamasta ammattiaan. Hyvää on se, että työmarkkinoille syntynyt yleinen linja tukee asiakkaidemme ostovoimaa, Varmo toteaa.

Käynnissä oleva työmarkkinakierros on ollut lakkojen sävyttämä. Lakkojen jälkeen syntyneistä ratkaisuista jää helposti huono sivumaku molemmille osapuolille.

– Työehtosopimuksen syntyminen ilman työmarkkinahäiriöitä on toimialallemme erittäin tärkeää. Olemme tehneet pitkään (Palvelualojen ammattiliitto) PAMin kanssa tiivistä yhteistyötä myös sopimuskausien aikana. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualalla on ollut viimeksi lakko 1990-luvun alussa. Myöskään muita työrauhahäiriöitä ei alalla ole ollut, Varmo toteaa.