Matias Marttinen jatkaa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on valinnut järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi alkavalle istuntokaudelle raumalaisen toisen kauden kansanedustajan Matias Marttisen. Hän on toiminut eduskuntaryhmän puheenjohtajana kesäkuusta 2023 alkaen.

– On suuri kunnia saada jatkaa eduskunnan suurimman ryhmän puheenjohtajana. Alkava kevätkausi on äärimmäisen tärkeä hallituksen keskeisten tavoitteiden toteutumiseksi. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on täysin sitoutunut viemään eteenpäin suomalaisen yhteiskunnalta kannalta välttämättömät uudistukset. Kevään aikana keskiöön nousee erityisesti talous, turvallisuus ja työmarkkinat, Marttinen sanoo.

Ryhmä valitsi kokouksessaan myös ehdokkaan eduskunnan puhemiehistöön sekä puheenjohtajiston ja työvaliokunnan muut jäsenet.

Paula Risikko Vaasan vaalipiiristä on ryhmän ehdokas eduskunnan puhemiehistöön. Risikko toimi kuluneen syyskauden eduskunnan ensimmäisenä varapuhemiehenä.

Eduskuntaryhmän ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Pia Kauma (Uudenmaa), toiseksi varapuheenjohtajaksi Sinuhe Wallinheimo (Keski-Suomi) ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Mari-Leena Talvitie (Oulu).

Puheenjohtajisto jatkaa kokonaisuudessaan eduskunnan syyskaudella toimineella kokoonpanolla.

Eduskuntaryhmän työvaliokunnan muiksi jäseniksi valittiin Karoliina Partanen (Savo-Karjala), Ville Valkonen (Varsinais-Suomi) ja Janne Heikkinen (Oulu).