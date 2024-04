Massiivisia linnoitteita: Näin Ukraina varautuu uuteen hyökkäykseen

Pohjois-Ukrainassa varaudutaan mahdolliseen Venäjän hyökkäykseen suurilla linnoitustöillä, kertoo Ukrinform.

Venäjän vastaiselle rajalle onkin viime kukausina rakennettu kolme erillistä puolustuslinjaa. Ne koostuvat muun muassa teräsbetonisista bunkkereista, juoksuhaudoista, tuliasemista ja panssariesteistä.

Tšernivin alueen sotilashallinnon johtajan Viatšeslav Tšausin mukaan koko Venäjän ja Valko-Venäjän vastaiselle rajalla on nyt yhtenäinen puolustuslinja. Rajalinjaa seuraa Tšausin mukaan yhtenäinen miinakenttä sekä linja panssariesteitä.

Myös presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili hiljaittain alueella ja tarkasti yhden puolustuslinjan bunkkereista. Zelenskyi painotti, että Ukrainan pohjoisrajan turvaaminen on nyt ensisijaisen tärkeää.

– [Linnoitteiden] kestävyyskyky ja luotettavuus ovat ensisijaisen tärkeitä. Kiitos kaikille linnoitustöissä mukana olleille, presidentti kiitteli.

Zelenskyi kertoi maaliskuussa, että Ukrainan tavoitteena on rakentaa jopa 2 000 kilometriä linnoitteita. Valtavaan rakennusprojektiin on varattu lähes 430 miljardia euroa.

Sodan alussa helmikuussa 2022 venäläisjoukot etenivät nopeasti Tšernihivin alueen läpi ja saavuttivat Kiovan läntiset alueet. Nyt tehtävien linnoitustöiden odotetaan vaikeuttavan mahdollista uutta hyökkäystä. Kesällä 2023 Ukrainan vastahyökkäys Zaporizhzhian alueella hidastuikin niin kutsuttuun Surovikinin linjaan, jota Venäjä oli rakentanut edellissyksystä alkaen.

Viime aikoina Venäjä on myös tulittanut alueen rajakyliä sekä lähettänyt alueelle sabotaasijoukkoja ja vakoojia. Vuonna 2023 raja-alueen asutuskeskuksiin iskettiin tykistöllä ja kranaateilla 15 000 kertaa.

– [Venäläisillä] ei ole lainkaan armoa. He yrittävät saada jokaisen ihmisen, he yrittävät tuhota kaiken elämän täällä, Zelenskyi totesi.

Chernihiv region. Construction of fortifications. The terms of work completion and reliability are paramount. I am grateful to everyone involved!

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/FMARCyBzmy

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 5, 2024