Hypersoninen ohjus tuhottiin Patriot-asejärjestelmällä. / KpsZSU / X

Massiivinen hyökkäys – venäläinen Tsirkon-ohjus räjähti taivaalla

Ukrainan energialaitoksia moukaroitiin keskellä hyytävää pakkasta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi viime viikolla Venäjän presidentti Vladimir Putinin luvanneen, että Venäjä keskeyttää Ukrainan energialaitosten pommittamisen viikon ajaksi äärimmäisen kylmän sään vuoksi.

Pommitukset jatkuivat vain neljän päivän jälkeen. Energiayhtiö DTEKin mukaan Venäjä iski yön aikana lämpövoimalaitoksiin lämpötilan ollessa -20 astetta. Pääkaupunki Kiovassa kuultiin yöllä ja aamulla yli kymmenen suurta räjähdystä.

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Venäjän toimet osoittavat, ettei Kremlillä ole halua sodan lopettamiseen.

– Lyhyt energiakohteiden tulitauko on ohi. Venäjä jatkoi viime yönä massiivisia ilmahyökkäyksiä energialaitoksia ja koteja vastaan alle 20 asteen pakkasessa. Ihmisten jäädyttäminen koteihinsa sekä junia ja sairaaloita vastaan hyökkääminen kertoo siitä, ettei Venäjä halua lopettaa tappamista, Elina Valtonen kirjoittaa X:ssä.

– Ukrainalle tarvitaan lisää tukea ja painetta on lisättävä Venäjän sotakonetta vastaan, Valtonen jatkaa.

Naton pääsihteeri Mark Rutte kuvaili Kremlin toimia hirvittäviksi.

– Yli 70 ohjusta ja 450 droonia. Kyseessä saattoi olla pahin yksittäinen isku, mutta ainakin kahden tai kolmen tuhoisimman joukossa, Mark Rutte sanoi tiedotustilaisuudessa.

Rutten mukaan on selvää, ettei Moskovan toimilla ole sotilaallista merkitystä. Tavoitteena on luoda kaaosta moukaroimalla siviili-infrastruktuuria. Rutte huomautti Ukrainan olevan valmiina rauhanneuvotteluihin.

– Mutta tämä saa miettimään, ovatko venäläiset tosissaan. Viime yö oli todella huono signaali, Rutte sanoi.

Ukrainan ilmatorjunta onnistui torjumaan osan drooneista ja ohjuksista. Maan ilmavoimat julkaisi videon, jossa amerikkalaisen Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän näytetään ampuvan alas venäläisen hypersonisen Tsirkon-ohjuksen.

