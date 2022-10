Martti J. Kari IS:lle: Näin yksityisarmeija turvaa Vladimir Putinia

Venäjän presidentti Vladimir Putin on rakentanut kansalliskaartista itselleen yksityisen armeijan, joka pitää yllä järjestystä kotimaassa. Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Martti J. Kari kertoo kansalliskaartin toiminnasta Ilta-Sanomille.

Venäjän kansalliskaartin nykyinen komentaja Viktor Zolotov on KGB-taustainen Venäjän entinen apulaissisäministeri, joka on ehdottoman lojaali presidentti Putinille. Tämä on toiminut aiemmin myös Putinin henkivartijana.

– Hän on niitä pajareita, jotka ovat saaneet kaiken Putinilta. Hänellä on 10 miljoonan asunto-omaisuus ja 20 miljoonan euron maatilat. Hän menettäisi kaiken, jos Putin kaatuisi, Kari sanoo.

Martti J. Karin mukaan Putin ei luota asevoimien uskollisuuteen. Tämän takia kansalliskaarti toimii suoraan Venäjän turvallisuusneuvoston, eli käytännössä presidentin komennossa.

Ukrainan sota on lisännyt jännitteitä kaartin, tiedustelupalvelun ja asevoimien välillä.

– Asevoimat ja kansalliskaarti on nostettu lähemmäs tsaaria. Ne organisaatiot tappelee pikkuhiljaa, Kari toteaa.

Vaikka kaartiin kuuluu satoja tuhansia sotilaita, vain pieni osa heistä toimii Ukrainassa. Kaartin tärkein tehtävä on säilyttää kuri kansalaisten keskuudessa. Sotaan osallistuvat joukot eivät toimi suoraan rintamalla.

– Jokaisessa federaatiopiirissä, joita on kahdeksan, on vähintään yksi prikaati kansalliskaartin joukkoja. Niiden tehtävänä on katsoa, että alueen isot kaupungit pysyvät rauhallisina, tapahtui mitä tahansa.

– Jos Moskovassa tulee levottomuuksia, kaartin Dzerzhinski-divisioona ottaa sen haltuunsa.