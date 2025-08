Martin Paasi: Eväät talouskasvulle ovat kunnossa – rohkeudelle on nyt tilaa

Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasin mukaan taloudessa menee jo selvästi paremmin perustuen avoimien työpaikkojen kasvavaan määrään ja Suomen vientivetureiden täyttyviin tilauskirjoihin. Edellytykset investoinneille ovat olemassa, ja enää tarvitaan uskallusta, sanotaan tiedotteessa.

– Talouskasvun edellytykset alkavat monin tavoin olla kunnossa, kun korot ovat laskeneet, kuluttajien ostovoima kasvaa ja vienti vetää. Työvoimaa on tarjolla investointihalukkaille yrityksille. Rohkeudelle on nyt tilaa ja tilausta.

Hänen mukaansa politiikkatoimilla on luotu yrityksille parempaa investointiympäristöä.

– Orpon hallitus toteuttaa historiallisen kasvumyönteistä politiikkaa keventämällä palkansaajien ja yritysten verotaakkaa, sujuvoittamalla luvitusta ja toteuttamalla kauan kaivattuja työmarkkinauudistuksia puhumattakaan sadoista muista kasvua tukevista päätöksistä. Haluamme lisää kilpailua ja vähemmän valtiota yritysten ja investointien tielle.

Paasi kokee, että Suomella on paljon otettavissa puhtaan siirtymän ja puolustusteollisuuden investoinneissa.

– On ymmärrettävää, että maailmantalouden epävarmuudet, kuten tullineuvottelut ja Venäjän hyökkäyssota ovat jarruttaneet yritysten investointiaikeita. Nyt tullisopu on kuitenkin saatu aikaan ja pakotteiden kanssa on totuttu elämään. On aika laittaa seuraava kasvuvaihde silmään, Paasi linjaa.