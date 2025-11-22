Martin Paasi: EU:n alkuperäinen idea on kadonnut

Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi kritisoi viestipalvelu X:ssä Euroopan unionin nykyrakennetta.
Paasi viittaa viestissään Helsingin Sanomissa julkaistuun Risto Murron kolumniin, jossa Murto sanoo, ettei Euroopan unionia ole suunniteltu suurvallaksi. Paasi sanoo olevansa ajatuksen kanssa samaa mieltä.
Kokoomusedustaja muistuttaa, että Eurooppaa vaivaavat tällä hetkellä sisämarkkinoiden rajaesteet. Arvioiden mukaan ne vastaavat noin 45 prosentin tullia tavaroille ja jopa 110 prosentin tullia palveluille.
– Olisi jo korkea aika palata EU:n alkuperäiseen ideaan, asioiden vapaaseen liikkuvuuteen ja saada tämä toimimaan, Paasi linjaa.
Paasin mukaan EU:n tulisikin keskittyä toimimaan kauppapaikkana. Sen lisäksi euro voisi jäädä kansallisten valuuttojen rinnalle ja ulkorajat pitää tiiviinä.
Muita EU:n elementtejä Paasi sen sijaan pitää byrokratiana sekä ylimääräisenä valtionhallintokerroksena.
– Kahdenkeskeiset sopparit toimii, Paasi päättää.
”Kolumni | Euroopan unionia ei ole suunniteltu suurvallaksi” by @RistoMurto
Ei niin.
Olisi jo korkea aika palata EU:n alkuperäiseen ideaan, asioiden vapaaseen liikkuvuuteen ja saada tämä toimimaan.
Tällä hetkellä rajaesteet ovat laskennallisesti vastanneet noin 45 % tullia…
— Martin Paasi (@MartinPaasi) November 21, 2025