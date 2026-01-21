Martin Paasi empatiataulusta: Puhdasta typeryyttä

Kansanedustaja Martin Paasin (kok.) mukaan Tampereen empatiataulu on hyvä esimerkki siitä, mitä seuraa, kun feministinen empatia menee tolkun eli järjen edelle.

– Puhdasta typeryyttä, Martin Paasi kommentoi viestipalvelu X:ssä.

– Sitä on viime aikoina riittänyt yliopistojen kampuksilla, julkishallinnoissa ja perinteisessä mediassa, hän jatkaa.

Verkkouutiset kertoi kohua herättäneestä empatiataulusta aiemmin tässä jutussa. Tampereen kaupunginvaltuuston käsittelyyn tulleessa empatiataulussa tietyt väestöryhmät olisi asetettu etuoikeutettuun asemaan kaupungin palveluissa. Empatiataulu herätti kohun siksi, että se asettaa ihmiset räikeästi eriarvoiseen asemaan.

Taulun mukaan esimerkiksi näkyvään etniseen vähemmistöön kuuluvat tai seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvat tarvitsevat mahdollisesti positiivista erityiskohtelua. Positiivisen erityiskohtelun piirissä olisivat taulun mukaan myös esimerkiksi päihderiippuvaiset ja työelämän ulkopuolella olevat.

Vastaavasti esimerkiksi suurituloiset, suomen kielen taitoiset tai seksuaalienemmistöön kuuluvat heteroseksuaalit eivät olisi taulun mukaan positiivisen erityiskohtelun tarpeessa. ”Empatiataulussa” mainitaan erikseen vielä sekin, että sukupuolienemmistöön kuuluvat miehet eivät todennäköisesti tarvitse positiivista erityiskohtelua. Sen sijaan sukupuolienemmistöön kuuluvat naiset olisivat empatiataulun mukaan enemmän empatian tarpeessa kuin miehet. Varsinkin tämä kohta on herättänyt ihmetystä, sillä siinä syrjitään seksuaalienemmistöön kuuluvia miehiä avoimesti ja luodaan oletusta, että naiset olisivat enemmän empatian tarpeessa pelkän sukupuolensa perusteella.

Tampereen kaupunginvaltuuston oli tarkoitus hyväksyä empatiataulu maanantaina pidetyssä kokouksessa. Kohun seurauksena asia meni kuitenkin jatkovalmisteluun eli empatiataulua ei ainakaan toistaiseksi ole hyväksytty ohjeistukseksi siitä, ketkä ovat ensisijaisesti empatian tarpeessa ja ketkä eivät.

LUE MYÖS:

Tampere äänestää empatiataulusta – ”Harvoin näkee mitään näin kajahtanutta”

Asiantuntija varoittaa: Aktivistitoimittajat murentavat median luotettavuutta