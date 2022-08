MARS II -rakettijärjestelmät saapuneet Ukrainaan

Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov kertoo Twitterissä, että Saksa on toimittanut maalle kolme MLRS MARS II -rakentinheitintä.

Reznikov kiittää Saksaa ja henkilökohtaisesti Saksan puolustusministeri Christine Lambrechtia näistä järjestelmistä.

– Tykistömiehemme tervehtivät saksalaisia kumppaneitamme, Reznikov kirjoittaa.

Ukraina sai amerikkalaisia HIMARS-järjestelmiä kesäkuun lopussa ja heinäkuun puolivälissä ensimmäiset pitkän kantaman M270-rakettijärjestelmät. Nämä ovat jo osoittaneet tehokkuutensa taistelukentällä.

Third brother in the Long Hand family – MLRS MARS II from Germany – has arrived in Ukraine.

Thank you to Germany and personally to my colleague #DefenceMinister Christine Lambrecht for these systems.

Our artillerymen salute our German partners!

🇺🇦🤝🇩🇪#StandWithUkraine pic.twitter.com/oapPzNjRjf

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022