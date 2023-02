Marko Kilpi: Mielenterveyden häiriöt ovat suurin kansanterveysriski

Alle 30-vuotiaiden mielenterveysperusteisten työkyvyttämyyseläkkeiden määrä on yli kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Mielenterveyden ongelmiin kuluu Suomessa OECD:n laskelmien mukaan yli 11 miljardia vuodessa, sanoo kokoomuksen poliisitaustainen kansanedustaja Marko Kilpi.

– Pelkästään terveydenhoidossa kulut ovat miljardin luokkaan, josta yli 90 prosenttia kohdistuu erikoissairaanhoitoon. Painotus on ilmiselvästi väärässä päässä. Vähäinen panostus hoitoon aiheuttaa valtavia kustannuksia, varsinkin kun se tehdään väärään päähän, Kilpi toteaa.

Erityisesti lievissä ja keskivaikeissa mielenterveyshäiriössä psykoterapia on selkeästi tärkein hoitomuoto. Siksikin on hyvin ristiriitaista, että Suomessa on krooninen psykoterapeuttipula. Tällä hetkellä heitä on noin 8 300, joista joka kolmas on eläkeiässä.

Kilven mukaan tämä määrä ei riitä vastaamaan vallitsevaan tarpeeseen. Mieli ry:n mukaan psykoterapeuttikoulutukseen tarvittaisiin vuositasolla 400 aloituspaikkaa, jotta voitaisiin vastata kasvavaan psykoterapeuttien tarpeeseen. Tällä hetkellä koulutuksen aloittaa vuosittain noin 200 opiskelijaa.

– Iso ongelma on myös koulutuksen maksullisuus, jota yliopistot tarjoavat täydennyskoulutuksena. Psykoterapiakoulutuksen kokonaiskustannukset opiskelijalle ovat tällä hetkellä noin 25 000–60 000 euroa valitusta suuntauksesta riippuen, Kilpi kertoo.

Hänen mukaansa ratkaisujakin ongelmaan olisi, jos niitä vain haluttaisiin toteuttaa.

– Ensimmäinen olisi psykoterapiakoulutuksen aseman virallistaminen yliopistoissa ja toinen olisi kaksiportaisen psykoterapeuttikoulutus. Perustason koulutus antaisi valmiudet lyhytinterventioihin ja ylempi taso vastaisi nykyistä psykoterapiakoulutusta, Kilpi esittää.

Portaittainen koulutusmalli vähentäisi opiskelijalle syntyviä kustannuksia myös siinäkin mielessä, että ensimmäisenä portaan koulutukset saanut voisi jatkaa jatkokoulutuksena seuraavan portaan, jolloin se ei olisi uuden ammatin opiskelua ja siinä tapauksessa opiskelun kulut olisivat verovähennyskelpoisia.

Kilpi kertoo jättäneensä hallitukselle kirjallisen kysymyksen kaksiportaisesta psykoterapeuttikoulutuksesta 3.6.2022.

– Ministeri (Aki) Lindén (sd.) vastasi 21.6.2022, että sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt erillisselvityksen, jonka tarkoituksena on kartoittaa psykoterapeuttikoulutukseen liittyvät uudistamistarpeet, koulutuksen valtakunnallinen ohjausta, opintohallinnollinen asema ja koulutuksen rahoitus mukaan lukien. Vastauksessa ministeri Linden mainitsee myös, että selvityksen valmistuttua voidaan arvioida jatkotoimenpiteitä, Kilpi sanoo.

– Ministeri Lindenin mainitsema sosiaali- ja terveysministeriön teettämä erillisselvitys Psykoterapiakoulutuksen nykytila ja haasteet ja tarvittavat toimenpide-ehdotukset, on nyt valmistunut. Siinä ei ilmennyt mitään esteitä aloittaa Suomessa kaksiportaista psykoterapiakoulutusta. Lisäksi selvityksessä todetaan, että terapeuttinen lyhythoito koulutushanke lisää terapeuttisia valmiuksia lievien ja keskivaikeiden mielenterveyden ongelmien hoitoon, Kilpi toteaa.