Tieverkon korjausvelan kasvu pysäytettiin valtion lisärahoituksella

Hyväkuntoinen tieverkko on kansanedustaja Marko Kilven (kok.) mukaan elinkeinoelämän ja arjen sujuvuuden kivijalka.

Poliisikansanedustajan mukaan kunnossa olevat tiet tuovat myös turvallisuutta kaikkien suomalaisten päivittäiseen liikkumiseen.

– Tieverkon kunto on rapautunut Suomessa pitkään. Maanteiden korjausvelka oli tämän vuoden alussa 2,6 miljardia euroa. Viime vuonna korjausvelan kasvu saatiin pysäytettyä hallituksen lisärahoituksen ansiosta, Kilpi sanoo tiedotteessa.

Kilven mukaan hallituksen rahoituksella on päällystetty tämän vuoden lopulla jo 7000 kilometriä asfalttia. Vuonna 2024 päällystettiin yli 4000 kilometriä tietä, ja tänä vuonna tavoitteena on saada yli 3000 kilometriä uutta asfalttia.

Kesän aikana ympäri maata tehdään kattavasti päällystystöitä ja muita parannuksia, jotka kohdistuvat erityisesti vilkkaimmille ja keskivilkkaille tieosuuksille.

Kansanedustajan mukaan siten varmistetaan, että liikenteen kannalta tärkeimmät väylät pysyvät kunnossa.

– Hyväkuntoinen tieverkko on koko elinkeinoelämän toimintaedellytys. Sujuva ja turvallinen logistiikka on erityisen tärkeää vientivetoiselle Suomelle. Siksi on viisasta kohdistaa korjaukset niille osuuksille, joita ihmiset ja tavarat käyttävät eniten, Kilpi sanoo.

Valtaosa tieverkon korjausvelasta koskee kansanedustajan mukaan vähäliikenteisiä teitä. Niiden kunnostusta on hänen mukaansa syytä tarkastella kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta.

Liikenteen näkökulmasta merkittävimmän korjausvelan poistaminen on Kilven mukaan kuitenkin mahdollista kohtuullisella lisärahoituksella.

– Kun korjausvelkaa puretaan suunnitelmallisesti ja oikein kohdennetusti, pidämme Suomen liikkeessä.