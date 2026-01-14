Marko Kilpi eduskunnan häirintäväitteistä: Miksi Ville Merinen ei tee rikosilmoitusta?

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi kommentoi Facebook-kirjoituksessaan eduskunnan väitettyjä häirintätapauksia.

– Seksuaalinen häirintä, ahdistelu, hyväksikäyttö, kiusaaminen, psyykkinen ja fyysinen väkivalta ovat kaikki yksinkertaisesti kiellettyä ja tuomittavaa missä tahansa työpaikassa ja yhteisössä. Tässä ei pitäisi olla mitään epäselvää, Kilpi toteaa.

Kansanedustaja Ville Merinen (sd.) sanoi Ylen Vallan algoritmi -sarjassa, että avustajiin kohdistuisi eduskunnassa fyysistä, seksuaalista ja henkistä väkivaltaa sekä kiusaamista ja ahdistelua.

Marko Kilven mukaan eduskuntaa kohtaan esitetyt syytökset tuntuvat hämmentäviltä. Niiden kautta piirtyvä kuva eduskunnasta työpaikkana näyttäytyy vähintäänkin vastenmielisenä.

Hän korostaa, että tällaisia tapauksia varten on eduskunnassa luotu ilmoituskanavat ja nollatoleranssilinja on täysin selvä. Tällä eduskuntakaudella on ilmoitettu yhdestä epäselvästä tapauksesta. Työtyytyväisyyskyselyssä eduskunta on ollut paras valtion laitoksista.

– Fyysinen väkivalta on hyvin harvinaista suomalaisessa työelämässä. Jos sitä tapahtuu, käytännössä se poikkeuksetta johtaa rikostutkintaan. Merisen syytökset eduskunnassa ilmenevästä fyysisestä väkivallasta tuntuvat erityisen oudoilta. Jos se on totta, vastaavanlaista tapausta ja toimintaa saa muualta etsiä. Mutta eduskunnassa, Suomen näkyvimmällä työpaikalla sekin olisi kuitenkin täyttä totta?

Merinen ei ole suostunut asiaa sen enempää valottamaan.

– Sekin tuntuu oudolta, sillä kyse on rikoslakirikoksista. Jos syytökset ovat totta, miksi Merinen ei toimi niin kuin pitäisi? Miksi hän ei tee rikosilmoitusta? Miksi ei saata tietojaan viranomaisten tutkittavaksi, kuten asiaan kuuluisi, vaan esittää syytöksiään mediassa? En ymmärrä. Miksi näin toimitaan, Kilpi puntaroi.

Hän viittaa suoraan lainaukseen: Ohjelmassa Merinen vahvisti toimittajan kysymyksen, jonka mukaan kyseessä olisi ”fyysistä, seksuaalista, henkistä väkivaltaa, kiusaamista, ahdistelua, häirintää”. Hän sanoi kuulleensa ”ihan hirveitä juttuja, mutta en voi sanoa, mitä”. (IL, YLE).

– Jos kyse on todellakin aivan hirveistä jutuista, kuten Merinen väittää, ja ne täyttävät rikoslakirikosten tunnusmerkistön, miksi toimitaan näin, Kilpi kysyy.

– Ehkä syytösten esittäjälläkin on edes jonkinlainen vastuu syytöstensä suhteen. Se ei nimittäin käy, että kaikenlaisia rikosnimikkeitä ja tekoja haalitaan kasaan ja niputetaan yhteen, vaikka niillä ei olisi totuuspohjaa. Jokainen syytös on vakava ja siten niihin on myös suhtauduttava, kaikkien osapuolten.