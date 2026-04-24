Markkinaoikeuden linjaus vahvistaa peruutusoikeutta kotimyynnissä

Markkinaoikeuden Freshin Oy:tä koskeva ratkaisu on vahvistanut kuluttaja-asiamiehen kannan, jonka mukaan ilmanvaihtolaitteita ja niiden asennusta kotimyynnillä myyvän yrityksen on annettava kuluttajalle 14 päivän peruuttamisoikeus laskettuna tavaroiden tai viimeisen tavaraerän toimittamisesta.

Kuluttajalla on lähtökohtaisesti kotimyynnissä oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa. Peruuttamisajan laskemistapa riippuu kuluttajansuojalain mukaan siitä, onko kyseessä tavaran kauppasopimus vai palvelusopimus. Palvelusopimuksissa peruuttamisaika alkaa sopimuksen tekemisestä.

Tavaroiden kauppasopimuksissa peruuttamisaika alkaa siitä, kun kuluttaja vastaanottaa tavaran tai viimeisen tavaraerän.

Kuluttajien kotimyynnissä tekemät sopimukset ovat kuitenkin tyypillisesti niin sanottuja sekasopimuksia eli ne sisältävät sekä tavaroita että palveluita, kuten laitteen ja sen asennuksen.

EU:n kuluttajaoikeusdirektiivin mukaan kauppasopimuksia ovat myös sopimukset, jotka koskevat sekä tavaroita että palveluja.

Markkinaoikeus kielsi Freshin Oy:tä käyttämästä kuluttajien kanssa tehtävissä ilmanvaihtolaitteiden myyntiä ja asennusta koskevissa kotimyyntisopimuksissa sopimusehtoa, jonka mukaan sopimuksen 14 päivän peruuttamisaika lasketaan sopimuksen tekemisestä. Kiellon tehosteeksi asetettiin 100 000 euron uhkasakko. Markkinaoikeuden ratkaisu ei ole lainvoimainen.

Käytännössä jaottelu tavaran kauppasopimuksiin ja palvelusopimuksiin tarkoittaa, että palvelusopimusten peruuttamisaika loppuu usein aikaisemmin kuin tavaroiden kauppasopimusten.

Erityisesti silloin, kun kotimyynti kohdistuu ikäihmisiin tai muistisairaisiin, voi peruuttamisajan laskemistavalla olla suuri merkitys. Kun peruuttamisajan laskeminen alkaa vasta tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta, jää esimerkiksi muistisairaan läheiselle parempi mahdollisuus huomata tehty sopimus peruuttamisajan puitteissa.

Lisäksi palvelusopimusten peruuttamisoikeutta voidaan kuluttajansuojalain mukaisesti rajoittaa tietyissä tilanteissa, jos palvelu on kokonaan suoritettu. Näin ei voida tehdä silloin, kun kyse on kauppasopimuksista.

Kuluttaja-asiamies kohtaa valvontatyössään jatkuvasti tapauksia, jossa yritys väittää tekevänsä kuluttajien kanssa palvelusopimuksia. Peruuttamisaika on tämän takia saattaanut umpeutua jo ennen kuin kuluttaja vastaanottaa ostamansa tavarat.

Markkinaoikeuden nyt vahvistaman ja kuluttaja-asiamiehen jakaman näkemyksen mukaan kyse on kuitenkin tavaran kauppasopimuksista.

– Sopimuksen peruuttaminen on kuluttajan keskeinen oikeus kotimyynnissä. Tämän oikeuden täysimääräinen toteutuminen edellyttää, etteivät yritykset pyri lyhentämään peruuttamisaikaa lainvastaisilla sopimusehdoilla, sanoo tiedotteessa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

