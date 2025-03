Marine Le Pen syyllistyi kavallukseen: Ura vaakalaudalla

Ranskan Kansallisen liittouman (RN) pitkäaikainen johtaja Marine Le Penia on tuomittu kavalluksesta. Puolue tehtaili EU-parlamenttiin valevirkoja avustajille, jotka todellisuudessa tekivät töitä puolueelle eivätkä välttämättä koskaan eivät edes käyneet EU-tiloissa. Näin syntyi kuvio, jossa väärinkäytettiin EU:n varoja, kertoo esimerkiksi Le Monde.

Syytettynä on ollut myös muita Kansallisen liittouman työntekijöitä sekä nykyisiä ja entisiä edustajia ja työntekijöitä. Kavalletuilla varoilla palkattiin muun muassa Le Penin henkilöstöpäällikkö.

Syyllisiksi kuviossa oikeus totesi maanantaina myös kahdeksan puolueen nykyistä tai entistä europarlamentaarikkoa. Pariisilaisen tuomioistuimen mukaan kavallettujen varojen määrä on 2,9 miljoonaa euroa.

Syyttäjä on vaatinut viime vuoden puolella käydyssä oikeudenkäynnissä viiden vuoden vankeustuomiota ja viiden vuoden toimintakieltoa julkisissa tehtävissä. Tämä voi uhata Le Penin mahdollisuuksia asettua ehdolle seuraavissa presidentinvaaleissa vuonna 2027. Le Penin tosin odotetaan valittavan tuomiosta, mutta toimintakielto voi tuomarin määräyksellä astua voimaan myös välittömästi.

Le Penin mielestä tutkinnalla, oikeudenkäynnillä ja tuomiolla tavoitellaan hänen ”poliittista kuolemaansa”.

Kansallisen rintaman raha-asiat eivät ole ensimmäistä kertaa suurennuslasin alla. Puolueella oli vaikeuksia 2014 saada Ranskasta luottoa Ranskassa vaaleja varten. Tuolloin he kääntyivät meppinsä Jean-Luc Schaffhauserin kautta venäläisen liikemies Alexander Babakovin puoleen. Näin järjestyi laina First Czech-Russian -pankista. Myöhemmin pankki meni nurin ja laina siirtyi toiselle yhtiölle. Kansallinen liittouma on maksanut lainan takaisin.