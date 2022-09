Marder-vaunut valmiina Ukrainalle, Saksan hallitus ei myönnä lupaa

Saksalainen puolustusalan yhtiö Rheinmetall on korjannut omalla kustannuksellaan 16 varastossa ollutta Marder-rynnäkköpanssarivaunua, joiden kerrotaan olevan nyt valmiina toimitettavaksi Ukrainalle.

Marder on varustettu 20 millimetrin konetykillä, MG3-konekiväärillä ja MILAN-panssarintorjuntaohjuksilla. Saksan asevoimat on korvannut Mardereita vuoden 2010 jälkeen uudemmilla Puma-rynnäkköpanssarivaunuilla.

Ukraina on pyytänyt tukijoiltaan uusia panssariajoneuvoja ja -vaunuja puolustustaistelunsa tueksi. Ne ovat asiantuntijoiden mukaan ratkaisevassa asemassa muun muassa Harkovan seudulla nähtyjen vastahyökkäysten tukena.

NDR– ja ARD-medioiden mukaan Marderien toimitukset ovat toistaiseksi jäässä, sillä Saksan hallitus ei ole myöntänyt kalustolle vientilupaa. Rheinmetall kertoo korjaavansa parhaillaan 14 muuta Marder-vaunua ja pystyvänsä palauttamaan varastoista toimintakuntoon yhteensä 70 panssariajoneuvoa.

Puolustusministeri Christine Lambrecht on vedonnut siihen, etteivät muutkaan maat ole antaneet Ukrainalle länsimaisia rynnäkköpanssarivaunuja tai taistelupanssarivaunuja. Maan hallituspuolueista on kuultu viime päivinä yhä voimakkaampia vetoomuksia aiempaa raskaampien aseiden toimittamiseksi puolustajille.

FPD-puolueen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Marie-Agnes Strack-Zimmermann sanoi ARD:lle, että sopiva kalusto tulisi lähettää Ukrainalle välittömästi.

– Koska ukrainalaiset ovat valmiita puolustamaan omaa maataan, niin viimeaikaista menestystä on tuettava riittävällä tavalla, Strack-Zimmermann sanoi.

Saksan hallituksen julkaiseman listauksen perusteella Ukrainalle on toimitettu tähän mennessä muun muassa 24 Gepard-ilmatorjuntavaunua, Cobra-vastatykistöjärjestelmä ja kymmenen Panzerhaubitze 2000 -panssarihaupitsia. Puolustajille on lähetetty lisäksi 100 000 käsikranaattia, 10 500 kappaletta 155 millimetrin tykistöammuksia, 280 ajoneuvoa, lennokkientorjuntajärjestelmiä sekä muuta sotilaskalustoa.

Scoop: German arms maker Rheinmetall has refurbished 16 Marder infantry fighting vehicles for Ukraine, is working on 14 more and could restore an additional 70. Problem: German government is withholding permission to deliver, citing agreement with allies. https://t.co/OFLcuwRkoW

