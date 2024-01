Mäntyniemi remonttiin: Tänne seuraava presidentti muuttaa

Presidentin virka-asunto Mäntyniemi menee remonttiin, kun väistyvä presidentti Sauli Niinistö perheineen muuttaa sieltä pois. Seuraava Suomen Tasavallan presidentti asuu virkakautensa ensimmäiset kaksi vuotta valtion vierastalossa.

Mäntyniemi otettiin käyttöön vuonna 1993 ja sen ensimmäinen asukas oli presidentti Mauno Koivisto. Peruskorjauksessa rakennusten energiatehokkuutta parannetaan kauttaaltaan. Päärakennus on kuntotutkimuksen mukaan yleisesti hyvässä kunnossa ja säilynyt alkuperäisessä asussaan. Päärakennukseen tehdään taloteknisiä korjauksia ja ilmanvaihtokoneet uusitaan. Myös kalusteet ja valaisimet kunnostetaan. Suurimmat muutokset liittyvät hissien uusimiseen ja rakentamiseen.

Remontin kustannuksiksi presidentin kanslia arvioi sivuillaan noin 55 miljoonaa euroa. Kyseessä on kuitenkin vasta arvio, ja se tarkentuu myöhemmin. Peruskorjauksen on tarkoitus valmistua vuonna 2026.

Seuraava presidentti saa asuinpaikakseen valtion vierastalon Helsingin Munkkiniemessä. Se sijaistee hotelli Kalastajatorpan kupeessa, ja näin Kalastajatorpan henkilökunta on huolehtinut siellä yöpyneistä vieraista.

Vierastaloa käytetään tavallisesti korkea-arvoisten valtiovieraiden majoittamiseen, ja siellä ovat yöpyneet esimerkiksi vuonna 2018 Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump Melania-vaimonsa kanssa, Venäjän johtaja Vladimir Putin ja yhden presidenttikauden toiminut Dmitri Medvedev.

Valtion vierastalo on valmistunut vuonna 1984, ja sitä on peruskorjattu viimeksi loppuvuodesta 2022. Rakennuksessa on kolme kerrosta ja Ilta-Sanomien mukaan tilaa on noin 2500 neliötä. Sisääntulokerroksessa sijaitsevat aula ja saunatilat, kahteen ylempään kerrokseen majoitutaan. Saunatiloissa on oma uima-allas, mitoiltaan noin 15 kertaa seitsemän metriä.

Toisessa kerroksessa sijaitsevat ruokasali, oleskeluhalli jossa on takka sekä kymmenen makuuhuonetta kylpyhuoneineen. Oleskeluhallin ja ruokasalin voi yhdistää yhdeksi tilaksi. Kolmas, eli ylin kerros on kaikkien yksityisin. Siellä sijaitsee 170 neliön suuruinen sviitti, jonka makuuhuoneiden määrää voi vaihdella yhdestä kolmeen.