Mafiapäällikkö Konepistooli-Gino ja kaksi tonnia kultaa

Kultaharkot, jotka olivat seurausta varastettujen kaulakorujen, rannekorujen ja sormusten sulatuksesta, olivat vuosien ajan Cosa Nostran tuottoisimpia rahanpesun muotoja, kertoo Giornale di Sicilia.
Taustalla oli järjestelmä, joka toimi mafian määräyksiä noudattavien kullan ostajien kautta, vei erilaisia varastettuja arvoesineitä eri valimoihin, erityisesti Campaniaan ja Napoliin, muuntaakseen ne ”puhtaiksi” kultaharkoiksi.
Vuosien 2016 ja 2018 välillä yli kaksi tonnia kultaa, jonka arvo oli yli 75 miljoonaa euroa, kuljetettiin Campaniaan palermolaisen Kalsan mafiaperheen päällikön Luigi Abbaten – joka tunnetaan myös lempinimellä Konepistooli-Gino – tuella. Hän oli muun muassa rahoittanut kyseisen liiketoiminnan perustamista 100 000 eurolla.
Rosario Luca, yksi kolmesta veljeksestä, jotka johtivat jalometalleja sulattavaa yritystä, kiistää kaikki yhteydet Kalsan mafiapäällikköön.
– Äitimme ovat serkkuja, en ole nähnyt häntä vuosiin, hän selitti kuuluisteluissa.
Lucan veljeksiä syytetään yhden luotettavimman kanavan pyörittämisestä kullan salaiseen sulatukseen ja jälleenmyyntiin. Rosario Luca on vankilassa veljensä Vincenzon kanssa. Hänen toinen veljensä Francesco on kotiarestissa.