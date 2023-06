Maastopalojen vaara nyt on suuri – yksi yhdistelmä erityisen vaarallinen

Korkeapaine voi vaikuttaa Suomen säähän pitkälle juhannusviikkoon saakka. Maasto on jo entuudestaan kuivaa, eteläisessä Suomessa jopa erittäin kuivaa, ja tämän myötä maastopalojen riski on kasvanut osassa maata merkittäväksi, varoittaa sääpalvelu Foreca.

Alhainen ilmankosteus, helteet, kuivuus ja tuulen viriäminen voivat levittää maastopaloja tehokkaasti. Maastopalot syttyvät yleensä salamaniskun tai ihmisen huolimattoman toiminnan vuoksi.

Kesäkuu on alkanut valtaosassa maata tavanomaista vähäsateisempana. Maan etelä- ja itäosasta löytyy paikoin alueita, missä on kuluvan kesäkuun aikana satanut harvinaisen vähän. Tällaisia paikkakuntia ovat esimerkiksi Parainen, Kouvola, Lieksa ja Nurmes.

Tilannehuoneen hälytyslistan perusteella maastopaloja on jo kesäkuun aikana jouduttu sammuttamaan varsinkin maan etelä- ja keskiosassa, eikä tilanteeseen ole näköpiirissä helpotusta.

Forecan mukaan suuressa osassa maata sateet uhkaavat tämänhetkisen ennusteen perusteella jäävän hyvin vähiin kuluvan viikon aikana.

– Jos laaja-alaisia sadealueita ei ennen juhannusta ilmaannu, näyttää siltä, että juhannuskokot jäävät tänä vuonna suuressa osassa maata polttamatta. Yksittäisistä kuurosateista ei ole paljoa riemua, jos lähtötilanne on näin kuiva.

Huhti- ja toukokuu hyvin kuivia osassa maata

Maaliskuussa suuressa osassa maata satoi normaalia enemmän, paikoin jopa yli tuplaten kuukauden normaaliin sademäärään nähden.

Huhtikuussa sateisuus romahti ja valtaosassa maata oli normaalia kuivempaa, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla satoi paikoin vain noin kolmanneksen huhtikuun normaalista sadekertymästä.

Maan etelä- ja lounaisosassa sekä monin paikoin muuallakin Suomessa myös toukokuu jäi vähäsateiseksi kuukaudeksi. Osassa maata kuivuutta onkin jatkunut jo huhtikuulta saakka ja tämän vuoksi maaperä on hyvin kuiva.

Etelä-Suomessa kriittinen tilanne

Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla maaperässä on selvästi vähemmän kosteutta kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta. Ennusteen mukaan Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa maaperän kosteussisältö voi 0–40 senttimetrin paksuisessa kerroksessa laskea kesäkuun puolivälissä jopa alle kymmeneen prosenttiin, mikä olisi jo poikkeuksellisen kuivaa.

Maastopaloja voi roihahtaa pienestäkin kipinästä, joten luonnossa liikkuessa tulee olla äärimmäisen tarkkana. Avotulen tekeminen on tällä hetkellä kielletty koko maassa, ja on hyvä muistaa, että kertakäyttöinen grillikin luokitellaan pelastuslain mukaan avotuleksi.

Tämä sääasetelma on erityisen vaarallinen

Kuluneet kuivat kevätkuukaudet ja kesäkuun puoliväliin ajoittuva korkeapaine- ja lämpöjakso tuovat otolliset olosuhteet maastopaloille eri puolilla Suomea.

Maastopalojen uhka on Forecan mukaan erityisen suuri silloin, kun seuraava sääasetelma toteutuu eli, kun taustalla pitkä ja kuiva ajanjakso, jonka aikana maaperä on kuivunut, laaja-alaisia sadealueita ei ole näköpiirissä, ilmankosteus on alhainen, tuulen puuskat ovat kovia eli yli 14 m/s ja ukkosrintama pyyhkäisee kuivan alueen yli.

Näistä ehdoista kolme ensimmäistä toteutuvat lähiaikoina suuressa osassa maata, erityisesti eteläisessä Suomessa, Foreca kertoo.

Maastopalot leviävät sitä tehokkaammin, mitä voimakkaampaa tuuli on. Ranskalaisen metsäpalomallin mukaan maastopalot etenevät 3–8 prosentin nopeudella tuulen nopeudesta. Jos tuuli on navakkaa, etenevät palot noin 1,5 kilometriä tunnissa. Kovalla tuulella palot voivat edetä jopa 2,5–3 kilometriä tunnissa.