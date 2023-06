Maasto on nyt osassa maata rutikuivaa, eikä sateita ole tiedossa

Metsäpalovaroitus on voimassa lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos. Maasto on kuivaa melkein koko maassa, ja erityisen kuivaa se on Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla, joissa metsäpalojen vaara on suuri.

Kuivimmille alueille ole tiedossa sateita. Vain Pohjois-Lapissa voi sataa joitakin millimetrejä.

Samalla sää on muuttumassa hyvin lämpimäksi. Erityisesti maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat kohoavat monin paikoin 25‒30 asteeseen. Helteen ennustetaan olevan tukalaa osassa maan etelä- ja keskiosaa torstaista lauantaihin.

– Helleaalto voi pitää pintansa ensi viikonkin ja levitä Lappiin asti, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuomo Bergman.

– Maasto on kuluvalla viikolla hyvin kuivaa erityisesti maan länsi- ja eteläosassa. Sateen todennäköisyys kasvaa viikon vaihteessa pohjoisessa, etelässä merkittävästi vasta juhannuksen tiennoilla.

Ensi viikon sade-ennusteessa on kuitenkin suurta epävarmuutta.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) asiantuntijoiden mukaan osassa maata kärsitään tänä kesänä maaperän kuivuudesta tai pohjaveden pinnan laskemisesta. Lounais-Suomesta on jo tullut muutamia ilmoituksia kuivuneista rengaskaivoista, ja esimerkiksi Perniössä ennustetaan pohjaveden pinnan laskevan noin 30 senttimetriä seuraavan kuukauden aikana.

Metsäpalovaroitusten aikana avotulen teko on kielletty. Metsäpalovaroitus annetaan maakunnittain, maan pohjoisosassa varoitus voidaan tarvittaessa antaa kuntakohtaisesti. Voimassa olevat varoitukset näkyvät Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelussa. Huomisesta alkaen palvelu ennakoi myös korkean lämpötilan hellevaroitusta.