Määränpäämme on pohjoismainen hyvinvointi

Suomi on pohjoismaa sekä maantieteellisesti että henkisesti. Pohjoismaat ovat myös yhteiskunnalliselta malliltaan lähellä toisiaan. Ruotsissa ennen sotia käynnistetty hyvinvointivaltiomalli on kaikkien pohjoismaiden yhteinen henkinen koti. Suomea ja Ruotsia yhdistää lisäksi vuosisatainen perinne yhteisestä hallinnosta ja lainsäädännöstä.

Viimeisten vuosien aikana Suomi ei ole pysynyt muiden pohjoismaiden vauhdissa. Erityisesti Tanska ja Ruotsi ovat uudistaneet omaa yhteiskuntamalliaan merkittävästi. Uudistusten seurauksena Ruotsin ja Tanskan työllisyysaste on Suomea korkeampi. Vieläkin suurempi ero on valtionvelassa. Velkaa Ruotsilla ja Tanskalla on puolet Suomea vähemmän ja talous tasapainossa.

Suomi on yrittänyt pitää yllä pohjoismaiden tasoisia hyvinvointipalveluita, vaikka meidän taloutemme on paljon heikompi. Hyvinvointia on ostettu velalla. Tämä politiikka ajoi karille viimeistään korkojen lähdettyä nousuun. Petteri Orpon hallituksen tehtävänä on saada velkaantuminen hallintaan, mikä edellyttää julkisen talouden tasapainottamista kuudella miljardilla eurolla vaalikauden aikana.

Tavoite on mahdollista saavuttaa pohjoismaisin keinoin ja se on Orpon hallituksen lähtökohta. Muut pohjoismaat ovat jo aiemmin purkaneet kannustinloukkuja, uudistaneet työmarkkinoita ja kiristäneet humanitääristä maahanmuuttoa. Nyt Orpon hallitus tekee sen minkä muut pohjoismaat ovat tehneet jo aiemmin. Se on välttämätön edellytys hyvinvointivaltion rahoituspohjan turvaamiselle.

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on paras yhteiskuntamalli maailmassa. Suomessa on kuitenkin unohdettu, että sekin vaatii päivitystä. Korkea työllisyysaste on edellytys koko järjestelmän kestävyydelle. Siksi Orpon hallitus uudistaa työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa siten, että syntyy 100000 työpaikkaa lisää. Järjestelmää on muutettava siten, että työteko kannattaa aina suhteessa sosiaaliturvaan ja kokoaikainen työ kannattaa aina suhteessa osa-aikatyöhön.

Maahanmuuttopolitiikassa on oltava hyväsydäminen, mutta ei sinisilmäinen. Tässä asiassa meidän on toimittava paremmin kuin Ruotsi. Nuorten jengiytymiseen on tartuttava ennen kuin siitä tulee iso ongelma. Kotoutumisessa on myös onnistuttava paremmin. Työperäisille maahanmuuttajille ovien pitää olla auki, koska ikääntyvä Suomi tarvitsee työvoimaa.

Orpon hallituksen määränpäänä on turvata pohjoismainen malli myös nuorille ja tuleville sukupolville. Se on meidän velvollisuutemme ja siksi uudistukset ovat välttämättömiä. Metsä on nähtävä puilta.