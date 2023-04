Maanantaina vietetään valtakunnallista koiranpäivää

Maanantaina 24. huhtikuuta vietetään valtakunnallista koiranpäivää.

Koiranpäivää vietetään vuosittain 24. huhtikuuta. Tänä vuonna tapahtumasta vastaava Suomen kennelliitto kutsuu kaikki koiranomistajat, yritykset, yhteisöt ja organisaatiot rakentamaan yhdessä koiraystävällistä Suomea.

– Kutsumme kaikki koiranomistajat viettämään mukavaa päivää koiransa kanssa koiranpäivänä. Erityisesti toivomme saavamme koirakansan eri puolilla Suomea liikkeelle Koiranpäivän yhteislenkkien merkeissä, kannustaa Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen tiedotteessa.

Suomessa on Taloustutkimuksen helmikuussa 2023 julkaistun arvion mukaan noin 800 000 koiraa. Joka viidennessä taloudessa on koira. Koiranomistajan arkea helpottaa se, että koira on tervetullut eri paikkoihin, ja koiran kanssa pääsee liikkumaan helposti paikasta toiseen myös julkisissa liikennevälineissä.

Monet Kennelliiton jäsenyhdistykset, koiraharrastusporukat ja muut toimijat järjestävät koiranpäivänä erilaisia tapahtumia, joihin kaikki koirien ystävät ja koirista kiinnostuneet ovat tervetulleita. Kymmenillä eri paikkakunnilla järjestetään #Laumaliikkuu-lenkkejä, joille voi tulla mukaan koiransa kanssa tai ilman koiraakin ja tutustua erilaisiin koiriin ja koiraharrastajiin.

Tietoa koiranpäivän tapahtumista ja #Laumaliikkuu-lenkeistä saa koiranpäivän verkkosivuilta ja Facebook-sivulta. Yhteislenkin tunnelmia voi jakaa edelleen sosiaalisessa mediassa.

Kennelliitto julkaisee koiranpäivänä maksutonta koira-aiheista oppimateriaalia ala-asteen kouluille ja kerhoille. Materiaalin avulla liitto haluaa jakaa lapsille tietoa koirista, niiden hyvinvoinnista ja koirien ihmiselle hyvää tekevästä vaikutuksesta sekä koirien kanssa harrastamisesta.