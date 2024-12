Maailmantalouteen yli kolmen prosentin kasvua, USA repii eroa Eurooppaan

Maailmantalous kasvaa ensi vuonna 3,3 prosenttia, ennustaa taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD keskiviikkona julkaistussa raportissa.

OECD arvioi kuluvan vuoden kasvuksi 3,2 prosenttia. Vuonna 2026 talous kasvaa 3,3 prosenttia.

OECD-maiden inflaation odotetaan hidastuvan kuluvan vuoden 5,4 prosentista vuonna 3,8 prosenttiin vuonna 2025 ja 3,0 prosenttiin vuonna 2026, mitä tukee useimpien maiden rajoittava rahapolitiikka. Kokonaisinflaatio on jo palannut keskuspankkien tavoitteisiin lähes puolessa kehittyneistä talouksista ja lähes 60 prosentissa kehittyvistä markkinatalouksista.

Työmarkkinat ovat vähitellen hiljentyneet, mutta työttömyys on edelleen historiallisesti alhainen. Voimakas nimellispalkkojen nousu ja jatkuva inflaation hidastuminen ovat vahvistaneet kotitalouksien reaalituloja. Yksityisen kulutuksen kasvu on kuitenkin edelleen vaimeaa useimmissa maissa, mikä kuvastaa kuluttajien heikkoa luottamusta, OECD muistuttaa raportissa.

Maailmankaupan volyymit ovat elpymässä, ja kaupan ennustetaan kasvavan 3,6 prosenttia kuluvana vuonna.

Kasvunäkymät vaihtelevat huomattavasti alueittain. Yhdysvaltojen bkt:n kasvun ennustetaan olevan ensi vuonna 2,8 prosenttia. Kasvu hidastuu 2,4 prosenttiin vuonna 2026.

Euroalueella kotitalouksien reaalitulojen elpyminen, kireät työmarkkinat ja poliittisten korkojen lasku tukevat edelleen kasvua. Euroalueen bkt:n kasvun ennustetaan olevan 1,3 prosenttia vuonna 2025 ja 1,5 prosenttia vuonna 2026.

Kiinan talouden odotetaan kasvavan 4,7 prosenttia vuonna 2025 ja 4,4 prosenttia vuonna 2026.

Venäjän talouden OECD arvioi kasvavan kuluvana vuonna 3,9 prosenttia, ensi vuonna 1,1 prosenttia ja vuonna 2026 0,9 prosenttia.

OECD näkee myös merkittäviä haasteita.

– Geopoliittiset jännitteet aiheuttavat lyhyen aikavälin riskejä, julkinen velkasuhde on korkea ja keskipitkän aikavälin kasvunäkymät liian heikot. Makrotalouden vakaus on turvattava poliittisilla toimilla. Rahapolitiikan keventämisen avulla on varmistettava, että inflaatiopaineet pysyvät hallinnassa ja finanssipolitiikan on vastattava tuleviin menopaineisiin. Tuottavuuden ja kasvun perustan lisäämiseksi meidän on tehostettava koulutusta ja osaamisen kehittämistä, purettava yritysten investointien liian tiukat rajoitukset ja torjuttava onnistuneesti työvoimapulan rakenteellista kasvua, OECD:n pääsihteeri Mathias Cormann havainnollisti raporttia esittelevässä tiedotteessa.

OECD korostaa näkymien jatkuvaa epävarmuutta. Lähi-idässä meneillään olevien konfliktien voimistuminen voi häiritä energiamarkkinoita ja vaikuttaa luottamukseen ja kasvuun. Kasvavat kauppajännitteet saattavat hidastaa kaupan kasvua. Kasvunäkymiin tai inflaation laskuun liittyvät kielteiset yllätykset voivat laukaista rahoitusmarkkinoilla häiritseviä korjauksia.

Kasvu voi yllättää myös positiivisesti. Kuluttajien luottamuksen paraneminen voi johtaa ostovoiman ennakoitua nopeampaan elpymiseen, mikä voi lisätä kulutusta. Geopoliittisten konfliktien ratkaisut voisivat myös parantaa mielialaa ja alentaa energian hintoja.

Velkataakan vakauttamista koskevien toimien kulmakivinä on oltava lyhyen aikavälin pyrkimykset hillitä menojen kasvua, optimoida tuloja ja parantaa uskottavia keskipitkän aikavälin sopeutumispolkuja. Kunnianhimoiset rakenneuudistukset ovat tarpeen heikon potentiaalisen tuotannon kasvun elvyttämiseksi.